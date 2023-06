Baby gang scatenata: calci, schiaffi e pugnalata a bengalese per rubargli 2mila euro

Decisive le testimonianze dei presenti e le immagini del circuito di videosorveglianza

A incastrarli sono state le immagini del sistema di videosorveglianza oltre alle testimonianze de presenti: cinque minorenni sono i destinatari delle misure della custodia cautelare in I.P.M. e collocamento in comunità, emessi dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Sono accusati di avere agito in maniera brutale nei confronti di un cittadino bengalese, a cui avrebbero sottratto la somma di €2.000,00 dopo averlo percosso con calci e pugni.

Come furie

Non pago, uno di loro, al fine di guadagnare la fuga non avrebbe esitato a sferrare una pugnalata in pieno torace alla vittima. Trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Cardarelli” per essere sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza, il bengalese se l’è vista davvero brutta ma non è in pericolo di vita.