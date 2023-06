Paura sul traghetto Napoli – Palermo: 49enne colto da infarto

L'uomo è stato trasferito presso l'ospedale del Mare del capoluogo campano

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti a bordo della nave Raffaele Rubattino appartenente alla società Tirrenia Navigazione. Verso la mezzanotte tra il 13 e il 14 giugno, la sala operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli è stata contattata dal comando di bordo per segnalare il malore accusato da un passeggero (V.B.) di 49 anni, i cui sintomi erano riconducibli a un principio di infarto. Partita dal capoluogo campano, la nave era diretta a Palermo.

Dalla motovedetta all’ospedale dI Napoli

Immediata, vista l’emergenza la rotta verso Capri, il porto più vicino. Quì il malcapitato è stato accolto all’interno di una nave motovedetta attrezzata per interventi complessi come quello in atto. Dopo un primo soccorso il trasporto nella terraferma, dove il 49enne è stato trasferito presso l’ospedale del Mare di Napoli. Ad attenderlo vi era il servizio medico del 118 con personale specializzato.