Shock in mare, malore improvviso in acqua: turista muore durante vacanza alle Isole Eolie

La vittima è una turista svizzera di 77 anni. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso della donna. La tragedia nelle Isole Eolie.

Tragedia nelle Isole Eolie, in provincia di Messina, dove una turista è morta per un malore fatale mentre si trovava in vacanza a Santa Marina di Salina.

La vittima è una turista svizzera di 77 anni, originaria di Ginevra.

Tragedia nelle Isole Eolie, turista morta per malore in acqua

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 77enne sarebbe stata colpita da un malore mentre nuotava al largo di Santa Marina di Salina. La malcapitata avrebbe chiesto aiuto avvicinandosi alla barca sulla quale stava passando una spensierata mattinata assieme a un gruppo di amici.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare. Inutile anche il trasferimento d’urgenza al porto di Salina. All’origine del decesso vi sarebbe un arresto cardiaco. Sul posto sono giunti, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri e gli operatori della Guardia Costiera per gli accertamenti di rito.

Immagine di repertorio