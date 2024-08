Bapr, ok a situazione contabile

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa ha approvato la situazione contabile consolidata relativa al primo semestre 2024. Si segnala in particolare una redditività in crescita con risultato netto a € 20,1 milioni, in incremento del 5,0% rispetto al primo semestre 2023. Prosegue l’efficientamento interno con un Cost Income Core1 al 54,5% e un sostegno a famiglie e imprese con € 250 milioni di nuove erogazioni. Risparmio gestito in crescita del 4,1%, superando la soglia di € 1,1 miliardi. Di seguito le dichiarazioni di Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Saverio Continella, Amministratore Delegato. In allegato il comunicato stampa e una foto dei vertici.

Schininà: “Crescita costante e sostenibile nel tempo”

Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: “Nel corso dei primi sei mesi del 2024 la banca ha registrato una solida performance, evidenziando una crescita costante e sostenibile nel tempo. Adesso l’Istituto sta per entrare in una nuova fase, con impatti e prospettive sempre più ampie. L’Assemblea dei Soci prevista per il prossimo settembre sancirà l’avvio di una nuova era per BAPR. Siamo il simbolo del territorio siciliano, ne comprendiamo il valore e la promessa di futuro, trasformando la sua cultura in ricchezza economica, sociale e relazionale. La competenza, la serietà e l’affidabilità dimostrata in 135 anni di storia saranno il fondamento di BAPS, Banca Agricola Popolare di Sicilia”.

Continella: “Ecco i nostri obiettivi”

Saverio Continella, Amministratore Delegato, ha dichiarato: “Con il primo semestre 2024 si conferma un ciclo molto positivo per BAPR, frutto di un percorso strategico sul quale abbiamo intensamente lavorato per cinque anni. Obiettivi chiari, continuo sostegno ai territori serviti, focus sulla valorizzazione delle professionalità, una moderna e coesa struttura di governance, investimenti nella doppia transizione (ecologica e digitale), tanta passione: sono questi gli ingredienti che ci hanno fatto crescere costantemente. Oltre ad essere tutti insieme orgogliosi del lavoro e dei risultati conseguiti, abbiamo così gettato le basi per un’ulteriore evoluzione ed un ancor più coinvolgente percorso di sviluppo, peraltro già in atto”.