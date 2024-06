Bartolini alla ricerca di nuovo personale, come candidarsi

Offerte in costante aggiornamento

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della logistica, Bartolini, leader nel settore dei corrieri, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che possono rappresentare una svolta per gli interessati.

Bartolini, i profili ricarcati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Commerciale, Area Milano Sedriano;

Cloud System Engineer, Bologna;

Commerciale, Area Brescia;

Commerciale Interno, Area Lazio Ovest;

Impiegato/a Operativo/a, Belluno;

Impiegato/a Prese e Consegne Part Time, Bologna Roveri;

Commerciale Interno, Area Puglia;

Tax Specialist, Bologna;

Payroll Consultant, Bologna;

Impiegato/a Operativo/a Part Time – Firenze Valdarno.

Bartolini, come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono consultare la sezione “Lavora con noi“.

