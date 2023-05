Basket, viene espulso e aggredisce l’arbitro: Tumpa squalificato per due anni

Domenica 7 marzo l’ala grande del Cocuzza Basket Milazzo si è scagliato contro l'arbitro per averlo espulso dopo due falli tecnici

Una punizione esemplare porterà fuori dai parquet italiani il cestista lituano Lukas Tumpa. La giustizia sportiva ha infatti squalificato per due anni l’ala grande del Cocuzza Basket Milazzo che domenica 7 maggio ha aggredito l’arbitro Marcello Barone. Durante la partita al PalaCannavò di Giarre contro la squadra locale, Tumpa è stato espulso dopo due falli tecnici e ha reagito scagliandosi contro l’arbitro. La prontezza dei suoi compagni di squadra, che lo hanno bloccato, ha evitato il peggio e Barone ha solo riportato dei graffi sul collo.

La solidarietà della FIP Sicilia

Subito dopo il fatto, la FIP Sicilia ha espresso solidarietà nei confronti degli arbitri e auspica “un immediato ritorno nei campi ad un clima sereno e disteso”. I milazzesi, che quest’anno sono iscritti alla Serie C Silver grazie a una partnership tra Cocuzza e Bk. Milazzo, si sono scusati in campo con gli avversari e hanno poi emesso un comunicato in merito, chiedendo “umilmente scusa alla società ospitante, al pubblico di Giarre e soprattutto agli arbitri di gara ed alla federazione per quanto accaduto”. “Esprimiamo tutto il nostro disappunto e dispiacere – prosegue la nota – per la reazione spropositata di un nostro tesserato nei confronti dell’arbitro, condannando duramente tale gesto”.

L’altro episodio

Proprio il giorno prima, un’invasione di campo di un individuo isolato al PalaRussello di Messina aveva interrotto la gara-3 di finale di Serie C Gold. Anche in quel caso, era una protesta nei confronti degli arbitri, ma l’autore si è limitato a prendere la coppa che sarebbe andata all’Orsa Barcellona, promossa in Serie B Interregionale, ma è stato subito fermato dai giocatori e dal commissario di campo.