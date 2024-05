Battuta di Papa Francesco a porte chiuse: “C’è troppa frociaggine”

Papa Francesco avrebbe pronunciato una battuta che ha colpito diversi vescovi italiani nel corso dell’assemblea generale della Cei.

Papa Francesco avrebbe pronunciato una battuta per sdrammatizzare che ha colpito diversi vescovi italiani nel corso dell’assemblea generale della Cei. Il Santo Padre sarebbe contrario ad ammettere in seminario candidati con tendenze omosessuali. “Nella Chiesa c’è troppa aria di frociaggine” avrebbe dichiarato il Pontefice. I vescovi secondo il Papa dovrebbero seguire l’istruzione voluta da Benedetto XVI che consiste nel negare agli omosessuali l’ammissione al sacerdozio. Più fonti avrebbero riportato la frase. L’incontro è andato in scena a porte chiuse ma la dichiarazione ironica avrebbe comunque fatto rumore.