Berlusconi vende “Il Giornale”, maggioranza nelle mani dell’imprenditore Angelucci

Sembra essere in dirittura d'arrivo la vendita del quotidiano "Il Giornale" di Silvio Berlusconi. La cessione nelle mani di Angelucci.

Silvio Berlusconi si prepara a dire addio a “Il Giornale”. Sembra ormai in dirittura d’arrivo la vendita della maggioranza del quotidiano milanese fondato nel 1974 da Indro Montanelli e da 30 anni di proprietà della famiglia Berlusconi.

La cessione avverrà nelle mani ad Antonio Angelucci, imprenditore e politico italiano già editore de “Il Tempo” e di “Libero”. Lo stesso Angelucci avrebbe raggiunto già un accordo per acquisire anche il quotidiano “La Verità”.

Vendita “Il Giornale”, la ripartizione delle quote

Il passaggio non sarà comunque del 100%, così come era stato paventato nelle scorse settimane. La maggior parte delle quote – il 70% – transiterà alla famiglia Angelucci, mentre il rimanente 30% resterà alla società PBF S.r.l. di Paolo Berlusconi, fratello dell’ex presidente del Consiglio.

Secondo alcune fondi parlamentari del Centrodestra, un primo accordo di massima per la vendita della maggioranza delle azioni del quotidiano di via Negri dovrebbe arrivare tra la fine di marzo e il mese di aprile. Il contratto sarà poi valutato da Agcom entro 60 giorni circa per poi diventare effettivo.