Giuseppe Conte a Palermo, l’omaggio a Fratel Biagio – FOTO

Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, si trova attualmente a Palermo per la nuova udienza legata al processo Open Arms e ha deciso di rendere omaggio a Biagio Conte, il frate laico morto ieri dopo una lunga lotta contro un tumore maligno.

L’ex premier si è recato alla Camera Ardente allestita all’interno della Missione Speranza e Carità di via Decollati a Palermo.

L’ex premier e l’omaggio a Biagio Conte a Palermo

Abbracci, sorrisi e attimi di commozione per Giuseppe Conte, che dopo aver abbandonato l’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo ha deciso di rendere omaggio a una delle figure religiose più conosciute in Sicilia e in Italia, che con il suo aiuto ai poveri e agli emarginati ha segnato la storia di Palermo.

Diverse le figure istituzionali che hanno reso omaggio a Biagio Conte, compreso il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Inoltre, il governatore siciliano ha disposto che le bandiere rimangano a mezz’asta nella sede della Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo d’Orléans a Palermo, sino a martedì prossimo, giorno dei funerali di Biagio Conte. “Un doveroso gesto di riconoscenza – spiega Schifani – a un uomo che ha speso la vita per gli altri e il cui esempio sarà per il mio Governo sempre fonte di ispirazione”.