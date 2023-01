Palermo, aperta camera ardente per Biagio Conte: folla di persone alla Missione Speranza

Il feretro è stato avvolto nel saio verde che Biagio Conte era solito indossare negli ultimi 30 anni. Ai piedi i sandali. E poco lontano il bastone di legno che aveva sempre con se.

Si è aperta poco dopo le ore 17 di oggi all’interno della Missione Speranza e carità di via Decollati a Palermo la camera ardente per fratel Biagio Conte, il missionario laico morto questa mattina, dopo una breve malattia.

Una folla di persone si stringe attorno al feretro. Presenti anche i genitori del missionario e le due sorelle.

Quando è possibile visitare la camera ardente

La camera ardente per il fondatore della Cittadella dei poveri è stata allestita nella chiesa della Missione in via Decollati. Da domani e sino a domenica 15 gennaio la camera ardente resterà aperta dalle ore 9 alle ore 19.

Padre Enzo Fortunato, “Fratel Biagio è nel cuore di Dio e da lì ci sorride”

“La morte di fratel Biagio Conte mi riporta alle parole del Cardinale Schuster, arcivescovo di Milano: ‘La gente pare che non si lasci più convincere dalla nostra predicazione; … la gente pare che viva ignara delle realtà soprannaturali, indifferente ai problemi della salvezza. Ma se un santo, o vivo o morto passa , tutti accorrono al suo passaggio’. Forse è qui che va riscoperta la straordinaria e forte affermazione di Papa Francesco ‘come vorrei una chiesa povera per i poveri’. Oggi Fratel Biagio sta nel cuore di Dio e da lì ci sorride, ci carezza e ci incoraggia a vivere il Bene”. Così padre Enzo Fortunato, tra i volti più noti del francescanesimo. “Fratel Biagio è un uomo di Dio, profeta del futuro”, conclude.

Quando verranno celebrati i funerali di Biagio Conte

Una veglia di preghiera per Biagio Conte. Il momento di raccoglimento è in programma lunedì prossimo, dalle ore 22 alle ore 24, in Cattedrale, dove il giorno seguente, martedì 17 gennaio, saranno celebrati i funerali del missionario laico morto oggi al termine di una lunga malattia.

La diretta streaming dei funerali, ecco dove seguirla

A presiedere le esequie, che saranno trasmesse in streaming anche sui canali dell’Arcidiocesi (YouTube, sito www.chiesadipalermo.it, pagina Fb Arcidiocesi di Palermo) sarà l’arcivescovo monsignor Corrado Lorefice.

La fiaccolata del 16 gennaio, ecco quando e il percorso

Lunedì 16 gennaio alle 19 la salma di fratel Biagio Conte sarà trasferita in Cattedrale, a piedi, con un corteo accompagnato da una fiaccolata. Questo l’itinerario: via Decollati, corso dei Mille, via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Roma, corso Vittorio Emanuele. Alle ore 21 si terrà la veglia di preghiera sino alle 24, quando le porte della Cattedrale verranno chiuse.

foto facebook di Francesco Garofalo