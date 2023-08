Bimbo di 9 anni trova pistola e spara e uccide un altro di 6

I medici giunti sul posto hanno immediatamente trasportato il ferito in ospedale ma non c'e' stato niente da fare

Ennesima tragedia in casa negli Usa. Un bimbo di 9 anni ha sparato e ucciso con un colpo di pistola un altro piccolo di 6 anni. I due si trovavano in un’abitazione in Florida.

I fatti

Il bambino di 9 anni, secondo le prime informazioni, si sarebbe procurato una pistola e avrebbe sparato un solo proiettile colpendo mortalmente il piccolo di 6. Lanciato l’allarme, i medici giunti sul posto hanno immediatamente trasportato il ferito in ospedale ma non c’e’ stato niente da fare.

Le indagini

La polizia ha avviato le indagini per chiarire la vicenda e per capire come il bambino di 9 anni sia riuscito ad avere in possesso l’arma.