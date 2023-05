Messico, 40enne italiana uccisa con un colpo di pistola in un bar

In Messico una 40enne italiana, Ornella Saiu, è stata uccisa con un colpo di pistola all’interno di un bar a Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan. Secondo gli investigatori la donna, di prima mattina, era al lavoro come barista nel Cafè Ristorante Sabrina, noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona. All’improvviso un uomo armato, giunto a bordo di una moto, è entrato nel locale e, senza proferire parola, le ha sparato alla testa, uccidendola sul colpo.