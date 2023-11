Black Friday 2023, quando inizia e tutto ciò che c’è da sapere

Il 24 novembre si avvicina, ma gli sconti e le promozioni sono già partite: tutte le info sul Black Friday 2023.

Il tempo degli sconti pre-natalizi si avvicina: arriva il Black Friday, che quest’anno cadrà venerdì 24 novembre, l’ultimo del mese.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere su una delle ricorrenze più amate dagli appassionati di shopping.

Black Friday 2023, cos’è e quando inizia

Ufficialmente il Black Friday 2023 cade il 24 novembre, l’ultimo venerdì del penultimo mese dell’anno. Tuttavia, nella maggior parte dei negozi fisici e online gli sconti e le promozioni interessano tutto il periodo che va da dopo Halloween alle settimane pre-natalizie. Non è un caso che si parli sempre più spesso di “Black Month”, con riferimento agli “sconti pazzi” che precedono il venerdì nero e il Cyber Monday (la giornata dei super-sconti in ambito digitale).

Nonostante sia ancora alta l’aspettativa dei consumatori per le promozioni dei quattro giorni dal Black Friday al Cyber Monday, nel corso degli ultimi anni sono sempre più gli utenti che hanno approfittato delle offerte proposte dagli e-commerce e dai negozi fisici anche nel corso dell’intero mese di novembre.

La tradizione del Black Friday – una giornata, appena successiva alla festa del Ringraziamento negli Stati Uniti, che apre la stagione degli acquisti natalizi con sconti e promozioni di ogni tipo – arriva dagli USA, ma è diventata una vera e propria moda in gran parte del mondo. Ormai è quasi una “ricorrenza” da rispettare e attendere religiosamente per effettuare acquisti di ogni tipo approfittando di prezzi più bassi o promozioni come 3×2 e simili.

Sconti e promozioni, da Amazon ai piccoli negozi

Al Black Friday 2023, che di sicuro produrrà un giro d’affari da capogiro come negli anni precedenti, partecipano proprio tutti (o quasi). Il colosso del commercio online Amazon ha proposto una vera e propria “Black Week”, una settimana – dal 17 al 27 novembre – che offre incredibili offerte e opzioni di risparmio per i clienti. E non finisce qui: ci sono anche offerte anticipate, disponibili già da subito!

Dall’abbigliamento ai prodotti per la casa, dai dispositivi digitali ai libri: si può comprare di tutto e spesso anche a prezzi inferiori rispetto alla norma. E per chi non vuole approfittare degli e-commerce online (molti dei quali, però, offrono anche opzioni “prenota e ritira in negozio”), esistono sempre i centri commerciali e anche i piccoli negozi che preparano offerte per il Black Friday per i propri clienti più affezionati.

Attenzione alle truffe

Il Black Friday 2023 è alle porte. Anzi, è già iniziato, se consideriamo quanti sconti e promozioni sono già attivi online e offline. Grazie alle offerte è possibile acquistare oggetti tanto desiderati a prezzi competitivi, ma purtroppo il pericolo della truffa e delle false offerte è sempre dietro l’angolo.

Ecco qualche consiglio per evitare problemi:

Diffidare da sconti troppo alti (oltre il 70%), soprattutto se provengono da mail e non direttamente dal negozio o dal suo sito;

(oltre il 70%), soprattutto se provengono da mail e non direttamente dal negozio o dal suo sito; Evitare di utilizzare reti WiFi pubbliche per gli acquisti;

per gli acquisti; Non cliccare su link a offerte provenienti da mail sconosciute o potenzialmente fake: potrebbe trattarsi di phishing. “No” gigante alle mail da sconosciuti e spam;

a offerte provenienti da mail sconosciute o potenzialmente fake: potrebbe trattarsi di phishing. “No” gigante alle mail da sconosciuti e spam; Scegliere sempre negozi ed e-commerce affidabili e sicuri . Controllare le condizioni di consegna, le modalità di pagamento accettate ma anche dettagli dell’attività come url del sito di riferimento, nome e sede legale, partita IV e contatti;

. Controllare le condizioni di consegna, le modalità di pagamento accettate ma anche dettagli dell’attività come url del sito di riferimento, nome e sede legale, partita IV e contatti; Un aiuto fondamentale per evitare truffe del Black Friday? Consultare le recensioni del prodotto che si intende acquistare e del venditore.

del prodotto che si intende acquistare e del venditore. Attenzione a codici sconto , soprattutto se presi da siti non ufficiali.

, soprattutto se presi da siti non ufficiali. Se si acquista online, è bene farlo da una rete sicura, aggiornata e su un dispositivo dotato di Antivirus .

. Anche per acquisti nei negozi fisici: monitorare i prezzi del prodotto desiderato prima del Black Friday, così da verificare eventuali rialzi o ribassi anomali e valutare le ragioni di tale cambiamento.

Immagine di repertorio