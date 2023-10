L’almanacco di Halloween: santo del giorno, ricorrenze e anniversari

Tutte le curiosità sul 31 ottobre: santo del giorno, Giornate internazionali, compleanni e anniversari.

Almanacco di oggi, martedì 31 ottobre 2023: è il 304º giorno del calendario gregoriano e mancano solo 61 giorni alla fine dell’anno solare. Oggi è anche il giorno di Halloween, la Chiesa cattolica si prepara alla celebrazione della festa di tutti i Santi e ci sono tanti anniversari e compleanni da ricordare.

Si tratta anche il primo martedì dal ritorno dell’ora solare, dopo giorni di intensi dibattiti e la decisione di cambiare l’orario nonostante la crisi energetica.

Cosa si celebra il 31 ottobre: santo del giorno e giornate

Il 31 ottobre la Chiesa Cattolica ricorda San Quintino, martire, ma anche Santa Lucilla di Roma. Inoltre, i cristiani cattolici si preparano alla festa di Tutti i Santi l’1 novembre e alla commemorazione dei defunti del 2 novembre. Se siete così fortunati da avere un po’ di tempo per fare “ponte” e organizzare una mini-gita o una vacanza, ecco alcuni suggerimenti.

Prima di queste celebrazioni cattoliche, però, c’è una festa di origine anglosassone ma molto popolare anche in Italia: il 31 ottobre, infatti, si festeggia Halloween. Anche in questo caso, QdS propone un articolo con una serie di idee su cosa fare ad Halloween 2023.

Infine, è anche la Giornata mondiale del risparmio: molto importante nel 2023, l’aumento dell’inflazione registrato negli ultimi mesi e l’impatto di conflitti in corso come la guerra in Ucraina e quella in Israele.

Almanacco del giorno: compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 31 ottobre, che in questa giornata festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Angelino Alfano, politico italiano; Francesca Balzani, politica italiana; Gian Marco Centinaio, politico italiano e vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana; Peter Jackson, regista neozelandese; Taylor Mega, modella italiana il cui vero nome è Elisia Todesco; Larry Mullen Jr, musicista irlandese e batterista degli U2; Kim Rossi Stuart, attore e regista italiano; Marcel Van Basten, ex giocatore di calcio.

In questa giornata erano nati anche, tra gli altri: il celebre attore Bud Spencer, il fotografo tedesco Helmut Newton, il famoso poeta John Keats e il giocatore di basket Alphonso Ford. Tra gli anniversari di morte si ricordano quello di Sean Connery, scomparso nel 2020, quello del celebre commediografo Eduardo De Filippo, quello del regista Federico Fellini, quello della politica indiana Indira Ghandi, nonché quelli dello sfortunato attore River Phoenix e del poeta italiano Camillo Sbarbaro.

Accadde oggi, 31 ottobre

L’almanacco di oggi, 31 ottobre 2023, si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

475: Romolo Augustolo viene incoronato imperatore. Gli storici collocano la fine dell’Impero Romano d’Occidente appena un anno dopo.

1597: Martin Lutero affigge le sue 95 tesi sulla porta del castello di Wittenberg. Si tratta dell’evento che segna ufficialmente l’inizio della Riforma Protestante.

1864: Il Nevada entra a far parte degli Stati Uniti.

1887: Nasce Chiang Kai-Shek, leader del Kuomintang e presidente della Repubblica di Cina dal 1928 al 1931 e nel biennio 1943-1944.

1918: Rivoluzione Aster in Ungheria.

1922: Dopo la Marcia su Roma, Mussolini riceve l’incarico di formare un nuovo Governo.

1968: Il presidente statunitense Johnson annuncia la fine dei bombardamenti in Vietnam del Nord.

1975: Viene pubblicato uno dei singoli più celebri della storia della musica, “Bohemian Rhapsody” dei Queen.

1984: Omicidio di Indira Gandhi, leader del Consiglio Nazionale Indiano e premier dell’India dal 1980.

1992: La Chiesa Cattolica riabilita Galileo Galilei.

2002: Terremoto del Molise – un sisma di magnitudo 5.4 provoca la morte di 27 bambine e una maestra nella scuola elementare di San Giuliano di Puglia e di altre 2 donne.

2011: La popolazione mondiale raggiunge i 7 miliardi di individui.

