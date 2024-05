Catania, prelievo multiorgano al Garibaldi: salve 4 vite

Prelievo multiorgano nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania. Salvate 4 vite.

Prelievo multiorgano da un donatore deceduto per morte cerebrale nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania, diretto da Daniela Di Stefano. Si tratta di un paziente 41enne arrivato nel nosocomio in gravissime condizioni cliniche per un trauma cranico riportato a seguito di un incidente stradale verificatosi a Ragusa. Nel sinistro è stata coinvolta pure una minicar guidata da un minorenne. Dunque è stato chiesto il consenso alla donazione di organi alla famiglia che rispettando la generosità del loro caro hanno subito accolto l’idea.

L’esecuzione del prelievo multiorgano

Tutte le equipe di chirurghi trapiantologi nel blocco operatorio del dipartimento di emergenza, arrivate da Palermo, hanno eseguito il prelievo multiorgano. Sono stati ritenuti idonei al trapianto il cuore, il fegato e i reni. Sono stati trapiantati dai chirurghi dell’Ismett. Le cornee, invece, sono state prelevate dal centro prelievi dell’Uoc di oculistica dell’Arnas Garibaldi e inviate alla banca di Mestre. Il caso è stato delicato e di alta complessità considerata la giovane età. L’altruismo del donatore ha consentito così di salvare 4 vite.