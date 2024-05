Paternò, brutto incidente sulla SS 284: scontro tra due auto, coinvolte 3 persone

Le loro condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Nicolosi

Scontro semifrontale fra una Peugeot 207 ed una Ford Ka, questo pomeriggio, intorno alle 17:30, sulla Strada Statale 284 in contrada Marvizzaro in territorio di Paternò. Tre i feriti: una coppia che viaggiava sulla Peugeot, trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò, ed un giovane che era alla guida della Ford Ka, condotto, anche lui in ambulanza, al Pronto Soccorso del “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla.

I tre giovani in condizioni buone: traffico in tilt

Le loro condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Nicolosi. Spetta a loro la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Le auto coinvolte, occupando entrambe le corsie di marcia, hanno provocato un inevitabile caos veicolare. Inevitabile il formarsi di lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.



Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI