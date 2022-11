Cyber Monday 2022: cos’è, sconti, Amazon, offerte in Sicilia

Il Cyber Monday, che cade ogni anno in una data diversa, ma in un giorno ben preciso, cioè il lunedì successivo al Black Friday, è una giornata dedicata ai super sconti per gli articoli elettronici

Cerchiate di rosso la data di lunedì 28 novembre 2022 sul vostro calendario e preparatevi a un super shopping. Probabilmente le parole Cyber Monday non vi giungono del tutto nuove, ma non avete un’idea precisa di cosa significhino. In effetti non avete tutti i torti, visto che si tratta di una giornata particolare la cui nascita è piuttosto recente ed è un’invenzione made in USA, ma che ha già saputo conquistare anche i consumatori italiani. Ebbene noi siamo proprio qua per spiegarvi cosa si intenda con il Lunedì Cibernetico.

Cos’è il Cyber Monday?

Il Cyber Monday, che cade ogni anno in una data diversa, ma in un giorno ben preciso, cioè il lunedì successivo al Black Friday, è una giornata dedicata ai super sconti per gli articoli elettronici e tecnologici. Sapete cosa significa ciò? Che potrete comprare tablet, smartphone, pc, stampanti, ma anche articoli come tv, radio e tanto altro, a prezzi davvero eccezionali, a patto però di farlo in una data ben precisa che quest’anno cade il 29 novembre.

Cyber Monday 2022, gli sconti

I prodotti elettronici, ma ancor di più quelli tecnologici, si sa che hanno prezzi che possono andare da un centinaio di euro fin oltre il migliaio e dunque avere la possibilità di acquistare magari un computer o uno smartphone di ultimissima generazione approfittando di sconti che possono raggiungere anche il 50%, è decisamente un’occasione imperdibile.

Cyber Monday 2022, le offerte in Sicilia

Per contrastare gli acquisti d’impulso e i sovraffollamenti, dunque, alcune note catene hanno già fatto in modo da anticipare anche il Cyber Monday, dando modo agli acquirenti di poter scegliere con calma, ponderando e confrontando i prezzi tra i vari offerenti. Tra queste, spiccano maggiormente le catene legate all’elettronica: ecco che, dunque, in Italia, Mediaworld, Unieuro e Euronics hanno pubblicato le proprie offerte, sebbene quest’ultima catena promette sconti ancor più ghiotti durante il “weekend nero”.

Anche note aziende di telefonia stanno anticipando il Black Friday: tra queste, spiccano Samsung e OnePlus. Resistono, ma non ancora molto, infine, le offerte della grande azienda di e-commerce Amazon: è da poco finito il Prime Day, dunque, si sta procedendo a una riorganizzazione in attesa della “settimana nera”. Fioccano sempre di più, dunque, nuove offerte: il Black Friday 2022 si avvicina, segnando simbolicamente l’arrivo del “periodo più bello dell’anno”, quello del Natale.