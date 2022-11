Black Friday Amazon, le offerte lampo di oggi e domani: cosa sono e come accedere

Sono i giorni del Black Friday. Le 48 ore del 24 e 25 novembre sono i momenti clou per i grandi sconti di novembre. Amazon già dal 18 novembre ha avviato la sua campagna che si chiuderà il 28 novembre, giorno del Cyber Monday, da sempre dedicato alle offerte nel settore della tecnologia.

Black Friday, le offerte lampo di Amazon

Oltre alle consuete offerte e a quelle che rimandano agli ulteriori sconti del Black Friday, Amazon propone anche la possibilità di conoscere le offerte lampo, quelle che hanno una brevissima durata. E lo fa In esclusiva per i clienti Amazon Prime. Ecco come funziona.

Come accedere le offerte lampo di Amazon

Per accedere alle offerte lampo del Black Friday di Amazon basta entrare nel proprio account. Tra i link suggeriti dalla piattaforma c’è anche quella delle offerte lampo all’interno della quale c’è l’elenco delle promozioni attive e un conto alla rovescia che ricorda quanto tempo manca alla scadenza. Inoltre spesso viene aggiunta anche una panoramica sui prossimi prodotti lampo in arrivo, un’opzione per i clienti Amazon Prime che consente si scoprire queste offerte mezz’ora prima di coloro che dispongono di un account standard.

Black Friday: come avere Amazon Prime

Per scoprire le offerte lampo con un piccolo anticipo è dunque necessario essere utenti Prime di Amazon. Il servizio può essere provato gratuitamente per 30 giorni cliccando qui, dopodiché si attiva automaticamente. Una volta concluso il periodo di prova, il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno. Inoltre può essere disattivato in qualsiasi momento.

Amazon Black Friday, quali sono le offerte lampo di oggi

Tra le offerte lampo di oggi ci sono prodotti per l’igiene e per la cura del corpo, ma anche per la casa come cuscini, plaid, termometro da cucina. La maggior parte delle offerte riguardano la tecnologia e l’abbigliamento. Per quanto riguarda i prodotti tecnologici è possibile trovare prezzi super scontati per cuffie e altoparlanti bluetooth, caricabatterie per cellulari, videocamera wifi, smartwatch, mini drone con telecamera, telecamera per animali domestici di sicurezza. Per quanto riguarda l’abbigliamento, tra le offerte è possibile trovare, scarpe di varie forme, dagli stivaletti alle pantofole, solette, guanti, cappelli, sciarpe, felpe, calzini, pigiami, vestiti da donna, anche completi da padel, pantaloni da yoga, gilet da uomo, pantaloni impermeabili, giacca impermeabile, pantaloni sportivi da donna, pantaloncini sportivi da uomo. Ma sono solo un assaggio delle tante offerte lampo che scadranno nelle prossime ore.