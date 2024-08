Fino 152 euro per genitori che hanno figli che studiano: come funziona il bonus

Nel dettaglio, il ramo da tenere in particolare attenzione è quello relativo al quadro E, oneri e spese del modello 730/2024.

Per fare in modo che una discreta parte delle spese relative all’ambito scolastico del figlio siano ammortizzate, è possibile usufruire di un bonus. Questo, tocca fino ai 152 euro per ogni figlio che studia. Tutto ciò, infatti, è quanto spetta ai genitori e non tiene in considerazione età dei figli incaricati al bonus o valore Isee.

Bonus fino a 152 euro per ogni figlio che studia

Ma come è possibile usufruire del bonus? Per richiedere l’agevolazione dal massimo di 152 euro per ogni figlio che studia, non occorre effettuare nessuna domanda. Al contrario, però, va indicato il bonus in questione nel 730/2024. Nel dettaglio, il ramo da tenere in particolare attenzione è quello relativo al quadro E, oneri e spese.

Al suo interno, nelle detrazioni per le spese di istruzione (al 19% anche per il 2024, quindi con una spesa massima di 800 euro per figlio che studia in qualsiasi ordine, grado e settore), andranno indicate le spese sostenute.

Bonus fino a 152 euro per figli che studiano: lo sconto Irpef

Per questa detrazione sulle spese scolastiche sostenuta dalle famiglie per ogni figlio che studia (in qualsiasi ordine, livello e grado), lo sconto Irpef che spetta è pari a 152 euro per ogni figlio a carico. Questi, chiaramente non sono riconosciuti in automatico ai genitori per ogni figlio, ma è il massimo che si può ottenere dall’Irpef in base al calcolo sulle spese realmente sostenute da ogni famiglia per l’istruzione del/dei proprio/i figlio/i.