Tasse universitarie 2024/2025: come pagare meno con l’Isee Università

Il modello, infatti, permette di accedere all’esenzione totale o alla riduzione delle tasse universitarie da pagare.

Presentando l’Isee Università è possibile pagare meno tasse universitarie nell’anno accademico 2024/2025. L’Isee Università, infatti, serve per il diritto allo studio ed è indicatore della situazione economica dello studente. In esso viene specificato se è autonomo economicamente o se ricade nel nucleo familiare genitoriale. Stabilisce anche quale genitore debba presentare l’Isee nel caso di genitori non sposati, non conviventi o divorziati.

Il modello Isee Università permette di accedere all’esenzione totale o alla riduzione delle tasse universitarie da pagare. È necessario, però, essere in possesso della certificazione aggiornata al 2024.

Tasse universitarie 2024/2025: l’Isee Università

L’anno accademico 2024/2025 inizierà a breve e molte università hanno già aperto le iscrizioni prevedendo agevolazioni apposite per gli studenti che rientrano in determinate fasce di reddito. Esiste, infatti, un limite entro il quale le tasse universitarie non vengono pagate e una fascia in cui sono previste riduzioni. Il tutto si può ottenere grazie all’Isee Università aggiornato. Il modello Isee è da sempre il parametro utilizzato per l’accesso a riduzioni o esenzioni delle tasse universitarie, e la sua presentazione è quindi fondamentale per poterne beneficiare.

Il limite Isee per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, per effetto del Decreto direttoriale del MUR 318 del 14 marzo 2024, è fissato nel 2024 nel limite di 27.726,79 euro.

Come fare l’Isee Università

Per richiedere il rilascio del modello Isee Università all’INPS sarà possibile rivolgersi ad un CAF o ad un commercialista, o in alternativa compilare autonomamente la Dsu online sul sito dell’INPS.

In tutti i casi, è necessario ricordare che questo modello Isee dovrà contenere la seguente dicitura: “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”. Inoltre, sarà necessario che sia indicato il codice fiscale dello studente beneficiario dell’esenzione o riduzione delle tasse universitarie.

Bisognerà, però, prestare attenzione alle scadenze previste dalla propria università. Dalla compilazione della Dsu al rilascio del modello Isee Università da parte dell’INPS, infatti, passano solitamente dai 7 ai 15 giorni.

La presentazione dell’Isee è quindi fondamentale per l’esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie o comunque per il calcolo della somma dovuta in base allo scaglione di riferimento. In caso di omessa presentazione, lo studente viene collocato nella fascia più alta.

A tal proposito, è bene soffermarsi sulle novità introdotte in vista dell’avvio dell’anno accademico 2024/2025. Per tutti i dettagli, si consiglia comunque di prendere visione del regolamento dell’Università di proprio interesse. I benefici per il diritto allo studio sono riconosciuti a chi ha un Isee di importo non superiore a 27.726,79 euro.