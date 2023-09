Bonus 500 euro per studenti, nuova agevolazione in arrivo: cosa si sa

Il Movimento 5 Stelle propone un nuovo Bonus da 500 euro da destinare agli studenti per l'acquisto di testi scolastici.

Un bonus da 500 euro per tutti gli studenti con un ISEE basso (ma non solo). Si tratta della proposta avanzata recentemente dal Movimento 5 Stelle e rilanciata dal presidente pentastellato, Giuseppe Conte, in occasione di un suo intervento alla Camera dei Deputati.

Un nuovo bonus per i giovani

Il progetto rientra tra le idee indicate dal M5S per l’istruzione e si andrebbe ad affiancare agli altri bonus già esistenti a favore degli studenti. Al momento, tra i contributi pensati per i giovani figurano la Carta della Cultura e la Carta del Merito, entrambi di 500 euro.

Nel primo caso, la Carta della Cultura potrà essere ottenuta da tutti i ragazzi presenti i nuclei familiari con ISEE non superiore a 35mila euro. La Carta del Merito, invece, è più selettiva ed è riservata esclusivamente a quei giovani che avranno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore con una votazione di 100 centesimi.

Bonus 500 euro, chi potrà averlo

Il nuovo Bonus da 500 euro, così come illustrato dal Movimento 5 Stelle, consisterà in una carta elettronica che verrà assegnata su richiesti agli studenti con un ISEE familiare non superiore a 45mila euro.

Insomma, non sarà una misura pensata esclusivamente alle famiglie in difficoltà economica, ma anche a tutti quei nuclei familiari di classe media alle prese con le spese connesse al caro libri.

Bonus 500 euro, quando arriverà

Secondo le ultime stime, infatti, per l’anno scolastico 2023/2025 nel Paese si spenderanno 1,45 miliardi di euro per l’acquisto di libri scolastici. Per ogni studente, la spesa scolastica potrebbe arrivare a toccare fino a 1.200 euro, con un’impennata del 10% rispetto allo scorso anno.

Non si sa ancora quando potrebbe debuttare il nuovo bonus da 500 euro, poiché al momento si tratta soltanto di una proposta. Maggiori informazioni a riguardo potrebbero giungere nel corso delle prossime settimane.

Gli altri bonus per gli studenti

Al momento, oltre alla Carta della Cultura e alla Carta del Merito, sono attivi diversi altri bonus pensati per i più giovani. Uno di questi è il Bonus scuola 2023-2024, un’agevolazione erogata sotto forma di denaro, voucher o rimborso delle spese per l’acquisto dei testi scolastici.

I bandi vengono messi a disposizione dalle Regioni o dal Comune di residenza. A beneficiarne possono essere gli studenti di scuole medie e superiori, statali, partitarie o incluse nell’Albo regionale delle scuole non paritarie ma anche di scuole professionali accreditate dalla Regione di appartenenza.

Gli studenti con reddito ISEE inferiore a 20mila euro possono accedere anche al Bonus Trasporti 2023. Per i minorenni, possono presentare domanda i genitori o i tutori. Il contributo per l’acquisto di abbonamenti per i trasporti è di 60 euro e per il 1° ottobre è in programma un’ultima finestra per poter fare richiesta nel corso di quest’anno

ù