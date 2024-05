Bonus in busta paga per il settore turismo: ecco come effettuare il recupero in compensazione

Il trattamento integrativo si applica fino al 30 giugno 2024 e viene erogato dai datori di lavoro che lo recuperano, poi, in compensazione: ecco come

Con la Legge di Bilancio 2024 è stato confermato il bonus in busta paga per straordinari e lavoro notturno nel turismo: il trattamento integrativo si applica fino al 30 giugno 2024 e viene erogato dai datori di lavoro che lo recuperano, poi, in compensazione. Con la risoluzione numero 26 del 2024, sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni da seguire per compilare correttamente il modello F24 e utilizzare il credito maturato in relazione alle somme che sono state anticipate.

Bonus in busta paga per il settore turismo in compensazione: le istruzioni per i datori di lavoro



Già previsto dal Decreto Lavoro dello scorso anno, il bonus in busta paga per il settore del turismo è stato esteso dalla Legge di Bilancio anche ai primi sei mesi del 2024. Da questa estensione nasce l’esigenza di aggiornare le istruzioni già fornite in precedenza per i datori di lavoro che anticipano il trattamento integrativo. Il beneficio viene riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a chi opera nel comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi dal 1° gennaio al 30 giungo 2024. Per permettere ai sostituti d’imposta di recuperare i bonus anticipati, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i riferimenti normativi del codice tributo da indicare nel modello F24 da utilizzare per compensare i crediti maturati con eventuali debiti da liquidare.

Sarà sempre necessario indicare il codice tributo 1702 che assume la nuova denominazione “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Bonus in busta paga per il settore turismo: come recuperare le somme tramite modello F24



Con questo aggiornamento, i datori di lavoro possono utilizzare la stessa sequenza di cifre indicata lo scorso anno per beneficiare del credito maturato in relazione ai bonus erogati a lavoratrici e lavoratori anche nei primi mesi del 2024. Al momento della compilazione del modello F24, che deve essere trasmesso necessariamente in via telematica, è necessario indicare il codice tributo nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”. In alternativa, per il riversamento dell’agevolazione, deve essere messo in relazione alla “colonna importi a debito versati” . Per recuperare i bonus erogati, inoltre, è necessario compilare i campi “rateazione/regione/prov./mese rif” e “anno di riferimento” specificando mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo per il lavoro notturno e gli straordinari. Tutte le istruzioni sono contenute nel testo integrale della risoluzione numero 26 del 2024.

