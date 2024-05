Bonus mamme 2024, nuova app per richiedere il contributo: come funziona e a chi spetta

L’utilizzo dell’applicazione è limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già fruitrice del bonus, non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi UNIEMENS

Il Bonus mamme 2024, presente nella Manovra 2024 varata dal Governo Meloni, rappresenta una misura che consente di avere uno sgravio sui contributi fino a 3.000 euro lordi all’anno per le madri lavoratrici dipendenti e per le madri di due o più figli. Adesso – come evidenziato dal portale INPS – c’è una nuova app per richiederlo.

Per usufruire di questa agevolazione, le donne richiedenti possono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di beneficiare del bonus. Inoltre, bisognerà anche informare il proprio datore del numero di bimbi con tanto dei codici fiscali di ciascuno.

Bonus mamme 2024, a chi è rivolto

Il bonus coinvolge le madri, lavoratrici, titolari di un contratto a tempo indeterminato. Il bonus riguarda sia le dipendenti pubbliche che private, incluso il settore agricolo e chi sta svolgendo un apprendistato. Inoltre l’incentivo riguarda anche chi si trova in regime di part-time, mentre restano fuori i rapporti di lavoro domestico.

Bonus mamme 2024, come funziona

Il Bonus mamme 2024 ha una durata di applicazione che varia in base al numero di figli. A una madre lavoratrice con tre o più figli viene riconosciuto per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 un esonero del 100% dei contributi previdenziali fino al compimento della maggior età del figlio più piccolo. Per le madri lavoratrici che invece hanno due figli, si applica un esonero sperimentale, solo per quest’anno, e sempre fino alla maggior età del figlio più piccolo. Il limite massimo dello sgravio è di 3mila euro annui, da ripartire mensilmente. Tutte le mamme lavoratrici che vogliono aderire al bonus possono farlo attraverso una segnalazione, anche tramite certificazione, al proprio datore di lavoro, indicando il numeri di figli e il codice fiscale.

Bonus mamme 2024: la nuova applicazione per le lavoratrici

Come comunicato dalla piattaforma dedicata dell’INPS (clicca al seguente indirizzo per maggiori dettagli), c’è una nuova applicazione per le lavoratrici.

Con il messaggio 6 maggio 2024, n. 1702, l’Istituto ha infatti comunicato che, la lavoratrice che intenda trasmettere direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali e ai dati anagrafici dei propri figli, potrà farlo in autonomia tramite la nuova applicazione rilasciata dall’Istituto, denominata “Utility esonero lavoratrici madri”. L’utilizzo dell’applicazione è limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già fruitrice del bonus, non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi UNIEMENS. La nuova applicazione è disponibile sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). Qualunque madre che soddisfa i requisiti dunque, potrà in maniera automatica comunicare all’INPS le proprie condizioni grazie alla specifica applicazione fornita dall’Ente. Una volta compilati tutti i campi, il bonus sarà elargito.