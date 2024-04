Bonus fotovoltaico 2024: requisiti, vantaggi e come richiederlo

Tra i vantaggi che si otterranno da questa agevolazione (oltre alla spesa ridotta), la diminuzione delle emissioni di CO2 e la possibilità di aumentare il valore immobiliare dell'edificio soggetto al bonus

Con una manovra che riguarda il fondo “Reddito Energetico”, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto il bonus fotovoltaico 2024. Nello specifico, si tratta di un incentivo fiscale dedicato alle famiglie a basso reddito.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

In questo modo, sarà consentito alle persone ritenute idonee al bonus di installare gratuitamente o a tariffe molto ridotte gli impianti fotovoltaici. Tra i vantaggi che si otterranno da questa agevolazione (oltre alla spesa ridotta), la diminuzione delle emissioni di CO2 e la possibilità di aumentare il valore immobiliare dell’edificio sottoposto al bonus.

Bonus fotovoltaico 2024: di cosa si tratta e vantaggi

Ma cos’è il bonus fotovoltaico 2024? Come detto, questa agevolazione nasce con l’obiettivo di un risparmio della spesa d’installazione degli impianti fotovoltaici per le famiglie più bisognose, ma non solo. Tra gli obiettivi del bonus che rientra nel fondo “Reddito energetico”, anche quello della diminuzione delle emissioni CO2.

Nel dettaglio, il bonus fotovoltaico 2024 potrà essere detratto (a dieci rate annuali uguali) dal reddito del 65% sulle spese di installazione, ma fino a 60.000 euro.

Chi può richiedere l’accesso: requisiti e valori in kW richiesti

Accessibile a persone fisiche, edifici residenziali e associazioni, per usufruire del bonus fotovoltaico 2024 bisogna possedere un valore ISEE inferiore ai 15.000 euro. In alternativa, inferiore ai 30.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. Inoltre, per poter usufruire di questa agevolazione non bisogna possedere altre proprietà oltre alla residenza indicata e non si deve aver beneficiato di altri incentivi solari negli ultimi dieci anni.

Infine, stretta anche sugli impianti installati. Questi, devono essere conformi alle normative tecniche e di sicurezza vigenti, essere collegati alla rete e avere sistemi di misurazione dell’energia. Come potenza nominale, la minima dovrà essere di 2 kW e la massima di 6 kW.

Bonus fotovoltaico 2024: come fare domanda

Come presentare la domanda per poter usufruire del bonus fotovoltaico 2024? Per farlo, l’impianto deve già essere in funzione con il Gruppo già formato. Una volta fatto ciò, la richiesta andrà essere presentata in via telematica. Una volta fatta la registrazione al Portale dedicato del GSE (clicca qui per l’accesso), sarà possibile proseguire ed eseguire regolarmente l’accesso. Il tutto, già disponibile sulla piattaforma online dedicata a partire dall’8 aprile 2024.