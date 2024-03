Extracosti energia e rifiuti in Sicilia, Dipasquale (Pd): “Governo deve risposte a sindaci”

"L'allarme dei sindaci sul mancato incontro in merito agli extracosti su rifiuti ed energia è preoccupante" dice Dipasquale.

“L’allarme dei sindaci sul mancato incontro in merito agli extracosti su rifiuti ed energia è preoccupante perché testimonia sia la mancanza di sensibilità istituzionale nei confronti degli enti locali e dei loro bisogni che la totale assenza di visione su questi problemi la cui esplosione era tra l’altro ampiamente anticipata”. Così il deputato Pd all’Ars Nello Dipasquale commentando il comunicato di protesta di Anci Sicilia che lamenta il mancato incontro con il governatore Renato Schifani.

“Governo ha dovere di dare risposta”

“Come avevo anticipato – prosegue – la misura di finanziamento con le risorse Fsc degli extracosti per i rifiuti fuori Sicilia è stata un fallimento a causa della cattiva impostazione da parte del governo Musumeci. Una vicenda alla quale il governo Schifani, che si vanta di essere ‘in continuità’ con il precedente esecutivo regionale, non ha saputo dare soluzione. A questa impasse si aggiungono poi i costi mai scesi veramente dell’energia elettrica e del gas. Spese che i Comuni sopportano per l’illuminazione e il riscaldamento degli edifici pubblici e scolastici. Davanti a questa situazione il governo ha il dovere di dare una risposta ai sindaci che sono la prima linea di front office verso i cittadini”.