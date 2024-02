Comuni, inizia la lotta per il “sì” al terzo mandato per i sindaci: la lettera dell’Anci alla Regione

L'Associazione dei Comuni siciliani chiede che la norma, già attiva in altre parti d'Italia, entri in vigore in tempo per le amministrative del 2024.

Si avvicinano le elezioni amministrative 2024 e, prima che la campagna elettorale entri nel vivo, l’ANCI chiede di approvare il terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15mila abitanti in Sicilia.

La richiesta è contenuta in una nota inviata dall’Anci al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

ANCI chiede il terzo mandato per i sindaci in Sicilia

Di seguito la lettera inoltrata alle autorità regionali: “Introdurre anche in Sicilia, come nel resto d’Italia e in tempo per le prossime amministrative, la facoltà del terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15mila abitanti. Questa la richiesta dell’ANCI Sicilia in una nota inviata al presidente della Regione, Renato Schifani, al presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno, al presidente della I Commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate, e all’assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina“.

“Con il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri non ci sarà limite di mandato per i sindaci dei comuni fino a 5000 abitanti e salirà a tre il limite dei mandati per quelli da 5 a 15mila abitanti. In relazione a ciò – conclude il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – chiediamo al Parlamento regionale di procedere in tempi brevi all’approvazione della norma anche nell’Isola”.

Le elezioni amministrative in Sicilia, dove si vota

L’Anci chiede che la possibilità che il terzo mandato per i sindaci nei Comuni fino a 15mila abitanti sia approvato in tempo per le prossime amministrative in Sicilia. Si voterà l’8 e il 9 giugno 2024 in 36 Comuni siciliani:

Provincia di Agrigento : Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Santa Elisabetta.

: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Santa Elisabetta. Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Gela, Mazzarino.

Caltanissetta, Gela, Mazzarino. Provincia di Catania : Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea.

: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea. Provincia di Messina: Brolo, Condrò, Falcone, Forza d’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora.

Brolo, Condrò, Falcone, Forza d’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora. Provincia di Siracusa: Pachino.

Pachino. Provincia di Palermo : Bagheria, Monreale, Cinisi, Corleone, Bompietro, Borgetto, Palazzo Adriano e Roccamena.

: Bagheria, Monreale, Cinisi, Corleone, Bompietro, Borgetto, Palazzo Adriano e Roccamena. Provincia di Trapani: Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta, Salemi.

Immagine di repertorio