Regione, il presidente Ars Gaetano Galvagno ospite al Forum del Quotidiano di Sicilia

Presente oggi al Forum del Quotidiano di Sicilia, Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars, che, intervistato dal direttore Carlo Alberto Tregua, ha discusso dell’aumento delle indennità dei deputati e costi della Regione Siciliana, ma anche della lentezza con cui a volte lavorano al Parlamento regionale.

Le dichiarazioni di Galvagno

Un altro tema importante trattato nella sede di via Crispi è quello che riguarda l’autonomia differenziata: “Possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, però, è giusto precisare che la Sicilia deve essere messa sullo stesso nastro di partenza di altre regioni considerate più avanzate come la Lombardia, perché altrimenti è chiaro che io resterò sempre indietro. Se esiste un ‘buco’ tra la Sicilia e il Veneto, ad esempio, è necessario che sia lo Stato a sanarlo e per il resto ci mettiamo d’accordo – ha precisato l’onorevole Galvagno – .Quando il governo nazionale distribuisce le risorse, dovrebbe tenere conto di tutti i fattori non del numero degli abitanti o del numero delle regioni”. L’intervista completa sarà pubblicata sul Quotidiano di Sicilia e su QdS.it nei prossimi giorni.