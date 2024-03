Modica, via libera a mozione per settore agricolo

Si tratta di un primo atto per sostenere un comparto particolarmente sofferente. Delusi i lavoratori che avevano chiesto di trattare il punto all’ordine del giorno in adunanza aperta

MODICA – Il Consiglio comunale, il 4 marzo scorso, ha approvato all’unanimità dei presenti una mozione avente ad oggetto “Emergenza crisi settore agricolo. Atto di indirizzo a sostegno del comparto”.

Un risultato politico importante per la compattezza di tutto il Consiglio ma che ha lasciato l’amaro in bocca a quegli agricoltori che avevano chiesto di trattare l’importante punto all’ordine del giorno in adunanza aperta, così da dare la parola ai diretti interessati. La mozione riporta come prima firmataria la presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, e altri sette consiglieri di maggioranza e anche di minoranza.

“Vista la profonda crisi che attualmente sta subendo il comparto agricolo – scrivono i firmatari dell’atto -, settore primario e fondamentale per il nostro vivere, oltre che strategico per l’economia del nostro territorio; tenuto conto che le anomalie climatiche, con particolare riferimento alla siccità senza precedenti nella storia della meteorologia con conseguente aggravio delle problematiche legate alla carenza di risorse idriche negli invasi della Sicilia, incide profondamente sulla produttività delle aziende agricole del nostro territorio; preso atto che l’Ue e la Pac impartiscono regole sempre più stringenti e limitative della libertà d’impresa, come il Green dea1, la limitazione all’uso di fitofarmaci, etc.; considerato anche il vertiginoso aumento dei costi di produzione, in netta contrapposizione ai prezzi all’origine delle produzioni agricole sempre più in ribasso; vista la nota degli agricoltori del 22 febbraio 2024 e le dichiarazioni delle organizzazioni di categoria, che rivendicano alcuni diritti ineluttabili per il prosieguo e mantenimento delle loro attività; pertanto, con la mozione si impegna il Consiglio e la Giunta comunale a sostenere il settore agricolo nelle sue richieste al Governo della Regione siciliana, al Governo nazionale e alla competente Commissione europea, affinché vengano prese tutte le misure opportune ed idonee a contrastare l’attuale crisi”.

Diversi gli interventi che si sono registrati durante la seduta, ad iniziare da quello del Consigliere, Piero Covato, che ha fatto una disamina delle criticità in atto che affliggono il settore; quello dell’assessore, Tino Antoci, che ha elencato gli interventi già messi in campo a livello comunale e quelli che si potrebbero attuare a sostegno del settore; quello del Consigliere, Giovanni Spadaro, che ha sottolineato la poca incidenza che si ha a livello comunale e per concludere quello del sindaco, Maria Monisteri, che ha tenuto a precisare come l’atto in questione rappresenti il primo passo per un impegno ancora più incisivo ed efficace a sostegno e protezione di un settore vitale per l’intera economia.