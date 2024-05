Boom X Factor, Giorgia nuova conduttrice: ecco chi saranno i giudici

E' arrivato l'annuncio ufficiale: a condurre X Factor 2024 sarà Giorgia. Novità anche per quanto riguarda la giuria

Annuncio boom per la nuova edizione di X Factor 2024. A condurre il talent in onda su Sky (e in streaming su Now) sarà infatti Giorgia, mentre al tavolo dei giudici siederà una formazione inedita, composta da Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e da Manuel Agnelli, giudice veterano al suo ritorno nel programma.

La nuova edizione di X Factor

«X Factor» ripartirà a settembre completamente rinnovato, dunque, e le registrazioni delle prime audizioni avverranno a breve, il 6 e 7 giugno. Per Giorgia, che prende il posto di Francesca Michielin, si tratta di un ruolo inedito, anche se quest’anno è stata co-conduttrice di una serata di Sanremo. È quindi un’altra cantante, nonché una delle voci più apprezzate e riconoscibili della musica italiana, a guidare il talent e lo farà già dalle fasi di selezione, accogliendo i concorrenti dietro le quinte, prima e dopo la loro esibizione.

La nuova giuria

Il quartetto dei giudici vede invece tra le proprie fila tre new entry e un ritorno: la novità è rappresentata dall’arrivo di Achille Lauro che, dopo l’esperienza ad Extra Factor nel 2019, questa volta si cimenta con un ruolo più corposo, portando la sua personalità istrionica, tra urban e glam, al servizio dei nuovi talenti. Paola Iezzi, metà del duo Paola & Chiara, rappresenta l’anima più pop del tavolo, mentre dal rap duro e puro arriva Jake La Furia, ovvero uno dei tre Club Dogo. Il rocker Manuel Agnelli è infine il giudice più rodato, di rientro a «X Factor» forte di un’esperienza di cinque edizioni passate.

