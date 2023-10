VIDEO | X Factor, la catanese Anna Castiglia porta Califano sul palco e accede agli Home Visit

La cantante catanese Anna Castiglia fa emozionare il pubblico di X Factor e guadagna l'accesso agli Home Visit.

La cantautrice catanese Anna Castiglia accede agli Home Visit del talent show X Factor in onda su SkyUno. In occasione della puntata di ieri, giovedì 12 ottobre, l’artista siciliana si è esibita con la sua immancabile chitarra portando sul palco “Un tempo piccolo” di Franco Califano.

L’apprezzamento di Morgan

Particolarmente apprezzata la scelta musicale della ragazza da parte di Morgan, da lui ritenuta “curiosa” e per cui vale la pena far alzare qualcuno che è già seduto per darle una delle sedie del suo Bootcamp.

La prossima settimana, dunque, Anna Castiglia così come gli altri cantanti si cimenteranno nell’ultimo step prima dei live. Come da regolamento, i giudici Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan sceglieranno i concorrenti – tre per gruppo – che dovranno fare parte dei rispettivi team.

L’esibizione di Anna Castiglia a X Factor

Ecco, di seguito, l’esibizione di Anna Castiglia nella puntata di X Factor del 12 ottobre 2023.