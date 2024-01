Bimba di 5 anni cade da secondo piano palazzo, salvata dai fili per i panni: era sola in casa

La madre era scesa per recarsi in farmacia

Dramma sfiorato, questa mattina, a Caivano in provincia di Napoli. Una bimba di 5 anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo in via Volta. Fortunatamente, dall’ospedale Santobono, dove la piccola era stata trasportata in prognosi riservata, giungono buone notizie sul suo stato di salute.

Leggerezza

Da una prima ricostruzione sembra che la bambina era da sola in casa, quindi, dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente. Nata in Italia da cittadini stranieri regolari, a raccontare quanto successo è lo zio paterno. Sembra che la bambina non era a scuola perché aveva mal di gola, e che per acquistare medicinali la madre è andata in farmacia lasciandola sola. La coppia, originaria del Burkina Faso e regolare in Italia, ha cinque figli. Tre erano a scuola mentre due invece erano rimasti a casa perché la piccola non stava bene. Ragione per cui la mamma, mentre il papà era a lavoro in un caseificio, si è allontanata e li ha lasciati soli per recarsi in una farmacia vicina.