Incidente sulla Siracusa – Gela, camion ribaltato e traffico in autostrada

La Polstrada interviene in zona Noto per i rilievi e la gestione della viabilità in seguito al sinistro.

Si registra l’ennesimo incidente stradale sull’autostrada Siracusa – Gela, nei pressi di Noto: un camion si è ribaltato.

Purtroppo c’è un ferito, ma fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Incidente sulla Siracusa – Gela, camion ribaltato a Noto

Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11.30, il conducente avrebbe perso – per cause da accertare – il controllo del mezzo pesante, che si sarebbe ribaltato. Si tratterebbe di un sinistro autonomo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per effettuare i rilievi di rito ai fini di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per gestire la viabilità. Il conducente del camion avrebbe riportato delle contusioni, fortunatamente non gravi.

Scontro sulla Statale 115

Non è l’unico incidente che si è registrato recentemente. Negli scorsi giorni, infatti, si è verificato l’ennesimo sinistro sulla Strada Statale 115 o Sud Occidentale Sicula. All’altezza del bivio di Torre di Gaffe, tra Licata e Palma di Montechiaro (in provincia di Agrigento), si sono scontrati un’auto modello BMW e un furgone. Nonostante ci siano stati dei feriti, fortunatamente nessuno di loro avrebbe riportato lesioni gravi.

Immagine di repertorio