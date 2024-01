Scontro BMW-furgone sulla Statale 115, nuovo incidente con feriti nell’Agrigentino

Sul posto il 118 e le forze dell'ordine: lunghe code e feriti in ospedale dopo l'ennesimo incidente sulla SS 115.

Si registra un nuovo incidente lungo la Strada Statale 115, all’altezza del bivio di Torre di Gaffe, tra Licata e Palma di Montechiaro (in provincia di Agrigento).

Ci sono feriti, fortunatamente – stando alle prime informazioni – non gravi.

Incidente sulla Statale 115 a Torre di Gaffe

Rimane ancora da accertare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrati due veicoli: un’auto modello BMW e un furgone. In seguito all’impatto, delle persone sarebbero rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito i feriti all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità in zona. Si registrano code e rallentamenti in zona.

Due tragedie in poche ore

Purtroppo questo non è l’unico incidente che si è registrato nelle scorse ore in Sicilia. Nella notte un ragazzo di 22 anni – Placido Santi – è morto dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro autonomo a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania.

Sempre nelle scorse ore, poi, è morto il 38enne Antonino Candita, di Barcellona Pozzo di Gotto (ME): si trovava ricoverato al Policlinico di Messina per le gravissime ferite riportate in seguito a un terribile incidente avvenuto nel giorno di Santo Stefano.

Immagine di repertorio