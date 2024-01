L’incidente e la lunga agonia al Policlinico: è morto il 38enne Antonino Candita

La vittima era un macellaio appassionato di moto e viveva a Barcellona Pozzo di Gotto.

Nulla da fare per il 38enne Antonino Candita, morto dopo essere rimasto ferito in seguito a un grave incidente a Migliardo, località a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

L’uomo è deceduto al Policlinico della città dello Stretto, dove era ricoverato in gravi condizioni dal giorno di Santo Stefano.

L’incidente e la morte di Antonino Candita

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scorso 26 dicembre la moto condotta dalla vittima si sarebbe scontrata – per cause da accertare – con una Fiat Panda. Il 38enne, appassionato di moto e macellaio di professione, era rimasto gravemente ferito ed era stato trasferito dagli operatori del 118 al Policlinico di Messina.

Lì, dopo settimane di agonia, è morto nelle scorse ore. Le ferite riportate erano troppo gravi. Sono ancora in corso le indagini di rito sull’incidente mortale avvenuto nel giorno di Santo Stefano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Una scia di vittime

Antonino Candita è solo l’ultima delle tante persone che dall’inizio dell’anno hanno perso la vita in Sicilia. Solo poche ore fa, un ragazzo di appena 22 anni – Placido Santi – ha perso la vita in un sinistro autonomo a Santa Maria di Licodia.

Prima di lui, purtroppo, diversi altri. A Capodanno due tragedie hanno sconvolto l’Isola: la prima è avvenuta a Belpasso (CT) ed è costata la vita a un ragazzo di 26 anni, Matteo Virzì; la seconda è avvenuta nel Ragusano e ha provocato la morte di uno stimato medico, Angelo Giudice. In più, le Feste si sono concluse nel peggiore dei modi a Palermo, dove il 43enne Filippo La Barbera. L’uomo, sposato e padre di un bimbo piccolo, è deceduto in seguito a un incidente nella notte dell’Epifania.

Fonte foto: Facebook