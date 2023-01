Caltabellotta, maxi rissa tra immigrati: due feriti

Due extracomunitari sono rimasti feriti, uno dei quali con arma da taglio. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca

E’ di due feriti il bilancio di una violenta lite fra extracomunitari avvenuta in cortile Barabba, a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Per cause ancora da accertare, ma prevale l’iportesi di futili motivi, una maxi rissa si è generata tra un gruppo di migranti.

L’intervento dei carabinieri

Due extracomunitari sono rimasti feriti, uno dei quali con arma da taglio, e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i carabinieri che hanno sedato la rissa e identificato quattro braccianti agricoli di nazionalità tunisina. I feriti non dovrebbero essere in pericolo di vita.