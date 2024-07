Caltagirone, 75enne scomparso da diverse ore: si cerca Giuseppe Barone

L'uomo indossa maglietta e pantaloncini verdi, è diabetico e in stato confusionale.

Sono avviate le ricerche di Giuseppe Barone, 75 anni, scomparso venerdì pomeriggio dall’istituto “La Grazia” di Piano San Paolo a Caltagirone.

Grande spiegamento di forze per le ricerche dell’uomo, dai vigili del fuoco, ai carabinieri, al gruppo comunale Protezione civile di Caltagirone e all’associazione ANPPE.

Giuseppe Barone, l’identikit dell’uomo scomparso a Caltagirone

L’uomo indossa maglietta e pantaloncini verdi. È diabetico e in stato confusionale, per cui ha bisogno di cure immediate. Chi dovesse vederlo è pregato di rivolgersi immediatamente al 112. L’appello da parte del Comune di Caltagirone nella loro pagina Facebook ufficiale, Città di Caltagirone.

