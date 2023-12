Camion travolge folla di pedoni: morta una donna, grave la figlia 11enne

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto premeditato o piuttosto di un improvviso malore

Sono ancora impresse nella memoria dei tedeschi le immagini della strage del 19 dicembre 2016, quando un camion in corsa piombò sulle persone che passeggiavano al mercatino di Natale di Berlino. Oggi, a distanza di 7 anni, per i presenti il flashback è stato inevitabile: nel centro della cittadina tedesca di Passau, in Baviera, un camion ha travolto la folla di pedoni causando la morte di una donna 37enne e ferendo altri quattro passanti tra i quali, in maniera grave, la figlia 11enne della vittima. Secondo quanto riferito dalla “Bild”, anche il conducente del mezzo è ricoverato in ospedale.

Camion sui pedoni in Germania

Stando a una prima ricostruzione nessun atto di terrorismo è alla base di quanto accaduto. Alla guida del mezzo vi era un 63enne, rimasto ferito nel sinistro presso un punto vendita della catena di abbigliamento “Woolworth”. Non è ancora chiaro tuttavia se si sia trattato di un atto premeditato o piuttosto di un improvviso malore che ha colpito il conducente del mezzo pesante facendogli perdere il controllo. La polizia: «Secondo precedenti accertamenti, il camionista di 63 anni, dopo aver effettuato una consegna, ha proseguito il suo viaggio, è passato davanti a un veicolo fermo e ha investito sei pedoni».