Per una settimana incastrato nel suo camion distrutto, 27enne sopravvive bevendo acqua piovana

Incredibile storia a lieto fine in arrivo dagli Stati Uniti. Un camionista 27enne sopravvive per 6 giorni intrappolato nell’abitacolo del suo camion precipitato da un viadotto. L’uomo è rimasto in vita bevendo solo un po’ di acqua piovana. E’ successo non lontano dall’ospedale di South Bend (Usa), dove il 27enne è arrivato allo stremo delle forze.

Soccorso da due pescatori

Lo sfortunato camionista, lo scorso 20 dicembre, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada con il suo camion vicino ai piloni di un ponte che sovrasta un fiume. Alcuni pescatori si sono accorti della presenza dei veicolo incidentato e hanno scoperto l’uomo a bordo, dolorante ma ancora vivo.

L’arrivo dei soccorsi

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che hanno trasportato il giovane in ospedale. Purtroppo gli è stata amputata una gamba ed è ancora ricoverato in terapia intensiva ma non in pericolo.