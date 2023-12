Tenta furto nella stazione di servizio nella notte, “beccato” da un camionista nel Trapanese

Carabinieri in azione a Mazara del Vallo: scatta la denuncia per un 30enne accusato di tentato furto.

I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato un 30enne del luogo, gravato da pregiudizi di polizia, per tentato furto a una stazione di servizio.

Tentato furto alla stazione di servizio di Mazara

I carabinieri, avvisati da un camionista che stava riposando a bordo del proprio mezzo durante la notte, sono intervenuti in un distributore di carburanti. Lì hanno notato il 30enne mentre cercava di forzare una finestra con l’intento di accedere all’interno. Alla vista dei militari l’uomo si è dato a una precipitosa fuga, venendo successivamente rintracciato nelle campagne adiacenti.

Il tentato furto gli è costata una denuncia.

La rapina in farmacia

Proseguono invece le indagini a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove nelle scorse ore si è registrata una rapina in una farmacia. Un uomo si sarebbe introdotto nell’esercizio e, dopo aver minacciato il dipendente con un coltello, si sarebbe fatto consegnare tutto l’incasso e sarebbe fuggito via con il bottino (ancora da quantificare).

Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Al momento non è chiaro se il malvivente abbia agito in solitudine o con l’aiuto di complici. Al vaglio degli inquirenti gli impianti di videosorveglianza della zona.

Immagine di repertorio