Terrore in pieno giorno, assalto a mano armata in farmacia: si indaga nell’Agrigentino

Il malvivente, armato di coltello, avrebbe costretto il dipendente dell'esercizio a consegnare tutti i soldi prima di darsi alla fuga.

Violenta rapina in una farmacia di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, nel pomeriggio di ieri (12 dicembre 2023).

Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione locale per far luce sulla dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile del terribile gesto.

Rapina in farmacia a Palma di Montechiaro

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il malvivente si sarebbe introdotto nella farmacia – armato di coltello – e avrebbe minacciato il personale per farsi consegnare l’incasso contenuto nel registratore di cassa. Dopo aver ottenuto il “bottino”, ancora da quantificare, si sarebbe dato immediatamente alla fuga. Non è chiaro se il rapinatore abbia agito da solo o con l’aiuto di complici.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenute le forze dell’ordine. Al vaglio degli inquirenti le testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’area.

Il caso di Caltanissetta

Un’altra rapina, ma di natura diversa, ha interessato gli inquirenti nelle scorse ore. A Caltanissetta, al culmine di una discussione, un uomo avrebbe minacciato con un coltello l’ex fidanzata e le avrebbe portato via l’auto, contente la borsa della donna con documenti, soldi e cellulare. Dopo 24 ore, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a individuare l’uomo e la Procura della Repubblica ha disposto il fermo dell’indiziato di delitto.

Immagine di repertorio da Pixabay