Paura a Lipari: bimbo di 7 anni ingoia moneta, soccorso e salvato

Un bambino di 7 anni ha ingoiato una moneta ed ha rischiato di soffocare: provvidenziale l'intervento dell'elisoccorso a Lipari

Tragedia sfiorata a Lipari. Mentre giocava insieme alla sorellina, un bambino di 7 anni ha involontariamente ingoiato una moneta da 1 euro. Secondo quanto ricostruito il piccolo, per paura che sua sorella gli portasse via il soldino, ha deciso di metterselo in bocca. Purtroppo però l’ha ingoiato per errore.

A lanciare l’allarme è stata proprio la sorellina, che dopo essersi accorta dell’accaduto, ha avvisato i genitori. Così, il piccolo è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lipari, dove è stata effettuata una radiografia che ha confermato la presenza della monetina nello stomaco del bambino.

Necessario l’intervento dell’elisoccorso

Considerata la gravità e il potenziale pericolo della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il mezzo, in poco tempo, ha trasportato il piccolo all’ospedale Policlinico di Messina. Successivamente, il bimbo è stato preso in cura dal Pronto Soccorso Pediatrico dove, grazie a un’endoscopia, i medici potranno rimuovere la moneta senza conseguenze.

