Campobello di Licata, riflettori sui lavori pubblici

Sono numerosi i progetti messi in cantiere dall’Amministrazione del sindaco Pitruzzella, che proprio in questi giorni ha raggiunto i primi sei mesi di mandato

CAMPOBELLO DI LICATA (AG) – Tempo di primi bilanci per il sindaco Antonio Pitruzzella, che proprio in questi giorni ha tagliato il traguardo dei primi sei mesi alla guida del Municipio. Mesi di intensa attività, che negli ultimi giorni hanno portato a significative novità per il futuro del territorio.

“In questi giorni – hanno evidenziato dalla Giunta – abbiamo completato l’iter per portare in gara alcuni appalti riguardanti la manutenzione di strade e immobili comunali per un ammontare complessivo di circa 250.000 euro e 43.000 euro per il riallestimento della piazza Berlinguer. A breve si affideranno i lavori alla ditta aggiudicataria di un altro appalto di 96.000 euro, sempre per manutenzione strade, che ha come primo obiettivo la sistemazione della caditoia di via Allende angolo via Torquato Tasso. Abbiamo stanziato 33.000 euro per la progettazione di una tensostruttura palazzetto dello sport, 14.000 per la progettazione di circa 200.000 euro di manutenzione strade interpoderali e 13.000 euro per la progettazione di due comunità energetiche”. Sempre sul fronte delle infrastrutture, sono stati avviati anche i lavori per il campo da tennis e per la messa in sicurezza della discarica in contrada Favarotta.

L’Amministrazione si è però anche concentrata su altri aspetti: servizi sociali, mensa scolastica, organizzazione del Municipio valorizzando le risorse umane interne e avviando la ricerca e selezione di figure professionali estern, nuovi amministratori per le case di riposto, regolamentazione dell’uso da parte di privati degli immobili comunali, gestione della raccolta dei rifiuti, miglioramento della gestione degli Enti partecipati.

“Nello stesso tempo – hanno aggiunto dall’Esecutivo – la nostra Giunta ha maturato esperienza sul proprio ruolo, sul funzionamento della macchina amministrativa, instaurando con tutto il personale del Comune un forte rapporto di collaborazione e condivisione, ispirato da un sincero sentimento di amore per la nostra comunità. Il Comune di Campobello di Licata gode di grandi professionalità: il nostro segretario comunale, Luigi Lazzaro, e i nostri capi settore compongono una squadra eccellente che, con i dovuti innesti dei prossimi mesi (incremento orario del personale part time e nuove assunzioni) ci consentirà di servire meglio e prima i nostri cittadini e di rispettare gli impegni assunti col nostro programma elettorale”.

“Molte sono le cose da fare – hanno concluso gli amministratori – e molti sono i settori che non abbiamo curato a dovere. Ma in questi sei mesi era necessario lavorare sodo su noi stessi e sulla messa a punto della macchina amministrativa, con metodo e approccio strutturale. Adesso, sappiamo come farla correre e siamo molto consapevoli e fiduciosi per il prossimo futuro”.