“Capaci di crescere”, nel giorno dell’anniversario della strage, la manifestazione a Librino

Per celebrare e diffondere azioni e processi di contrasto alle Mafie, ogni anno al Polo Educativo di Librino centinaia di ragazzi si riuniscono per parlare di legalità.

Giovani, Istituzioni, impresa sociale ed associazionismo si danno ancor auna volta appuntamento a

Librino, al Polo Educativo Villa Fazio per la nona edizione di “Capaci di Crescere”, iniziativa realizzata il

23 maggio di ogni anno, anniversario della Strage di Capaci, da Fondazione Ebbene e Consorzio Sol.Co,

con l’apporto della Cooperativa sociale Mosaico, dell’Associazione C’era domani Librino e dell’Istituto

Regionale di Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo” per accompagnare le nuove

generazioni e la comunità alla legalità come stile, come comportamento e strada per sviluppo per il

territorio.

L’iniziativa a Librino

E’ proprio per celebrare e diffondere azioni e processi di contrasto alle Mafie che ogni anno al Polo

Educativo di Librino centinaia di ragazzi si riuniscono per parlare di legalità, incontrare coloro i quali

combattono le mafie, affermare che i giovani, anche coloro i quali vivono nei contesti più fragili sono

“Capaci di Crescere” e far crescere il cambiamento.

L’edizione 2023

Il focus dell’appuntamento 2023, patrocinato da Fondazione Falcone e Comune di Catania, è “Capaci

di Crescere, Capaci di Accogliere, capaci di Cambiare” Un tema scelto per sottolineare non solo la

capacità propulsiva e di cambiamento – culturale e sociale – che i giovani possono esprimere in un

percorso di legalità, ma anche per affermare come legalità sia vivere la comunità in modo accogliente,

nel rispetto del più fragile, del diverso, di chi può essere discriminato.

Valori, uguaglianza e accoglienza, alla base di una comunità che sceglie la legalità come stile.

L’appuntamento per il momento Istituzionale simbolo di tutta l’iniziativa è alle 09.00 attorno all’albero

Falcone posizionato all’ingresso del Polo Educativo Villa Fazio dove riuniremo, come ogni anno, le

Istituzioni cittadine e le organizzazioni del territorio insieme ai ragazzi delle scuole.

Dopo il momento commemorativo si aprirà la tradizione attività con gli studenti che in questa edizione

2023 saranno coinvolti in un’estemporanea d’arte. Il tema affidato per le loro creazioni sarà proprio

“legalità per crescere, accogliere e cambiare”. Con tele e pennelli i ragazzi ci condurranno in un viaggio

tra colori ed emozioni. Le opere realizzate avranno e daranno nuova vita e andranno a decorare le

pareti del Dormitorio dedicato alle persone senza dimora Catania che verrà inaugurato in Via Filippo

Eredia.

La fondazione

L’iniziativa chiude il cartellone di Eventi, 21 in tutta Italia, che Fondazione Ebbene con la sua Rete

Nazionale di prossimità ha promosso per descrivere come le mafie si sconfiggono grazie alla traduzione

in azioni concrete dei valori che la mafia vuole azzerare: l’uguaglianza, il rispetto, la fiducia, la

responsabilità.