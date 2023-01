Capodanno, oltre 600 interventi dei vigili del fuoco tra botti ed esplosioni: i dati in Sicilia

Diversi gli interventi nella notte di Capodanno in tutta Italia, Sicilia compresa: dati in aumento, ecco il bilancio di un 2022 difficile per i vigili del fuoco.

L’Italia festeggia il Capodanno e l’ingresso del 2023, ma c’è chi continua a lavorare anche durante ai festeggiamenti per il benessere collettivo: i vigili del fuoco hanno effettuato ben 646 interventi nel corso della “notte più lunga dell’anno”, 31 dei quali in Sicilia.

Ecco il bilancio complessivo, che ha visto gli interventi in leggero aumento rispetto al 2021 (probabilmente per effetto dell’allentamento delle restrizioni dovute al Covid e alla ripresa dei festeggiamenti di Capodanno).

Capodanno 2023, gli interventi dei vigili del fuoco

Sono stati 646 gli interventi dei vigili del fuoco nel corso della notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. “Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti, alcune auto parcheggiate in strada”, spiegano i vigili del fuoco nel loro comunicato ufficiale.

Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove nella notte di Capodanno si sono registrati ben 96 interventi. Gli altri interventi sono stati in Piemonte (50), Lombardia (47), Veneto e Trentino Alto Adige (71), Friuli Venezia Giulia (16), Liguria (45), Toscana (45), Marche (13), Umbria (5), Lazio (52), Abruzzo (6), Molise (7), Campania (57), Calabria (4), Puglia (75), Sicilia (31), Sardegna (26). Nessun intervento, invece, in Basilicata.

Bilancio 2022

Gli interventi dei vigili del fuoco non si sono limitati al Capodanno 2023. Nel corso dell’anno appena trascorso, i pompieri hanno affrontato emergenze climatiche e sociali e sono entrati in azione in caso di incidenti, maxi-incendi e operazioni di soccorso varie.

Nel corso dell’anno gli interventi di soccorso in Italia sono stati 791.505, una media di 2.200 al giorno. Un dato in aumento rispetto al 2021, in cui gli interventi erano stati 727.780. La Sicilia registra il maggior numero di interventi (78.756) dopo la Lombardia (82.603). Seguono: Lazio (74.676), Campania (66.426), Emilia Romagna (64.589), Toscana (60.063), Piemonte (57.837). Puglia (47.662), Veneto e Trentino Alto Adige (44.165), Calabria (34.702), Marche (33.998), Sardegna (30.383), Liguria (30.309), Abruzzo (22.909), Friuli Venezia Giulia (22.400), Umbria (20.926), Basilicata (10.563) e Molise (8.538).

Dei 791.505 interventi, 195.224 hanno riguardato incendi ed esplosioni, 165.559 soccorsi e salvataggi, 49.028 dissesti statici e 41.697 incidenti stradali.

Immagine di repertorio