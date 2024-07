Carabiniere palermitano morto, perchè il morso del ragno violino può essere letale: sintomi e cura

Il morso nelle fasi iniziali è asintomatico, indolore: poi, però, nelle ore successive la situazione potrebbe aggravarsi. Ecco come agire

Il ragno violino che ha ucciso negli scorsi giorni il carabiniere di Palermo, Franco Aiello, è apparentemente insignificante, ma estremamente pericoloso. Si tratta del Loxosceles rufescens, conosciuto anche come ragno violino, per via di una caratteristica macchia presente sul corpo che richiama lo strumento musicale.

Come riconoscerlo

Ha una colorazione marrone-giallastro con lunghe zampe. Il ragno violino può raggiungere le dimensioni di 7 mm (corpo del maschio) e di 9 mm (corpo della femmina). Il ragno violino dove si trova? Nelle regioni del nord è presente principalmente nelle nostre case, dato che non sopporta le nostre temperature invernali, ma nella stagione più calda si può trovare anche negli spazi aperti in vicinanza delle abitazioni, come ad esempio nei giardini. Noto anche come ragno eremita, è un animale notturno che di giorno rimane rintanato in anfratti e fessure. Il ragno violino in casa può trovare riparo dietro a mobili, battiscopa, sotto scatole di cartone o anche all’interno di guanti, calzature e soprattutto tra la biancheria. Tra gli habitat dove vive il ragno violino ci sono sono anche solai, scantinati e bagni. È tra i ragni italiani più velenosi.

I sintomi

Il morso è nelle fasi iniziali asintomatico, indolore e l’area interessata non presenta alterazioni. Nelle ore successive però, compare una lesione arrossata con prurito, bruciore e formicolii che nell’arco delle 48-72 ore successive, ha potenzialità di diventare necrotica e può ulcerarsi. Oltre all’iniezione del veleno, il ragno violino con la puntura può veicolare nei tessuti batteri anaerobi (microrganismi che vivono in assenza di ossigeno), che proliferano e complicano il decorso della lesione. La loro azione provoca infatti la liquefazione dei tessuti. Nelle situazioni più gravi oltre a febbre, rash cutaneo, ecchimosi, possono presentarsi danni ai muscoli, ai reni ed emorragie. In molti casi, inoltre, può essere necessario un trattamento in camera iperbarica.

Cosa fare in caso di morso?



Lavare abbondantemente la ferita con acqua e sapone. Fondamentale, in caso di presenza del ragno, cercare di catturare l’animale e, anche se ucciso, conservarlo. L’identificazione è possibile anche se il ragno risulta malamente danneggiato: valutando il capo al microscopio si evidenzia la presenza di 6 occhi invece di 8, come è tipico per tutti gli altri ragni.

