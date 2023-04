Carburanti, movimento al rialzo sulla benzina: ecco le medie dei prezzi

Le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi hanno cambiato di nuovo rotta chiudendo in discesa

Intervento al rialzo sul prezzo raccomandato della benzina. A muoversi è Eni salendo di 1 centesimo sul carburante. In attesa di recepire l’aumento, le medie dei prezzi praticati alla pompa risultano poco mosse. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri hanno cambiato di nuovo rotta chiudendo in discesa.

Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osserva prezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 13 aprile, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,888 euro/litro (1,887 nella rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,886 e 1,893 euro/litro (no logo 1,886). Il prezzo medio praticato del diesel self resta ancora a 1,773 euro/litro, con prezzi medi compresi tra 1,758 e 1,788 euro/litro (no logo 1,766).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 2,024 euro/litro con gli impianti colorati con prezzi tra 1,973 e 2,095 euro/litro (no logo 1,938). La media del diesel servito è 1,915 euro/litro (contro 1,916), con i punti vendita delle compagnie tra 1,851 e 1,991 euro/litro (no logo 1,820). I prezzi praticati del Gpl si trovano tra 0,784 e 0,803 euro/litro (no logo 0,774). Infine il metano mostra prezzi medi tra 1,625 e 1,701 euro/kg (no logo 1,679).