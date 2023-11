Caro voli, nuovo esposto Codacons: “Il decreto regionale è discriminatorio”

Dopo la prima denuncia, a seguito del quale l’Antitrust ha aperto un’istruttoria su alcune compagnie aeree, arriva un altro esposto

Arriva un altro esposto contro il “caro voli“. Dopo la prima denuncia del Codacons, a seguito del quale l’Antitrust ha aperto un’istruttoria su alcune compagnie aeree per il rincaro dei voli sia durante l’estate che nei periodi festivi, arriva un altro esposto da parte dell’associazione.

Bruno Messina, avvocato e vice presidente Codacons Sicilia, annuncia la presentazione di un nuovo esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all’Autorità di Regolazione dei Trasporti. In questa occasione si punta il dito, non solo contro l’aumento dei biglietti a Natale ma anche sul nuovo decreto della Regione Siciliana. Il decreto dell’assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, secondo l’associazione, discrimina coloro che non hanno la residenza in Sicilia, prevedendo degli sconti solo per coloro che hanno mantenuto la residenza nell’Isola.

Codacons Sicilia: “Moltissimi siciliani non potranno beneficiare dello sconto”

“D’altra parte – dice Messina – sono moltissimi i siciliani che lavorando al nord hanno dovuto trasferire la propria residenza altrove e che, in base alle regole dettate dalla regione, non potranno beneficiare dello sconto previsto nel decreto. Inoltre l’esposto chiede di istituire un tavolo tecnico – continua Messina – , poiché occorre affrontare questa problematica con un approccio strategico e coordinato, e un tavolo tecnico, composto da esperti del settore dell’aviazione, economisti, dalle compagnie e dal Codacons, potrebbe essere la chiave per sviluppare soluzioni efficaci. Questo gruppo avrebbe la capacità di esaminare in modo approfondito i fattori che contribuiscono all’aumento dei prezzi, sviluppando e promuovendo politiche che aumentino la trasparenza nei meccanismi di tariffazione delle compagnie aeree”.

“Soprattutto il tavolo tecnico – sottolinea Messina – potrebbe contribuire alla definizione di normative più efficaci, a livello nazionale ed europeo, per regolare l’aumento dei prezzi durante le festività. Occorre, quindi, introdurre limiti agli aumenti tariffari, spiega Messina, e con un approccio collaborativo potremmo assistere a miglioramenti significativi nell’accessibilità e nell’equità dei viaggi durante i momenti più speciali dell’anno”.