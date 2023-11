Il Codacons si complimenta con la Regione, ma arriva anche la critica sul caro-voli

Il Codacons Sicilia, commentando l’iniziativa sugli sconti lanciata oggi dalla Regione siciliana per i residenti nell'Isola

“Ringraziamo il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, per lo sforzo profuso in tema di caro-voli, ma come consumatori avremmo preferito essere coinvolti nell’iniziativa sugli sconti per i siciliani, in modo da migliorarne gli effetti e limitarne le conseguenze sui conti pubblici”. Lo dice il Codacons Sicilia, commentando l’iniziativa sugli sconti lanciata oggi dalla Regione siciliana per i residenti nell’Isola.

L’intervento della Regione non basta secondo il Codacons Sicilia

“Crediamo che istituzioni e associazioni dei consumatori – dice il presidente regionale dell’associazione dei consumatori, Giovanni Petrone – debbano lavorare insieme per risolvere problematiche annose che attanagliano gli utenti come quella del caro-voli. Apprezziamo lo sforzo di Schifani e dell’assessore Aricò, ma crediamo che abbattere le tariffe dei voli ricorrendo a fondi pubblici non possa essere la soluzione al problema”. Per Petrone “le speculazioni sui prezzi dei biglietti vanno bloccate alla fonte, attraverso interventi normativi tesi a calmierare le tariffe e sanzionare pesantemente chi lucra sulle partenze dei siciliani”.

