Sant’Agata, inizia la festa con la Carrozza del Senato e l’offerta della cera

Il sindaco Trantino non sarà sulla Carrozza, ma seguirà la cerimonia assieme ai cittadini: sempre più vicino l'incontro dei fedeli con Agata.

Con la sfilata della Carrozza del Senato e la tradizionale offerta della cera del 3 febbraio ha ufficialmente inizio la festa di Sant’Agata 2024.

Dopo il “grande ritorno” dello scorso anno, seguito a due anni di “stop” a causa della pandemia, l’edizione del 2024 si preannuncia altrettanto emozionante e ricco di novità. Segui i video e gli aggiornamenti in diretta su QdS.it.

La Carrozza del Senato, le novità del 2024

La prima novità dei festeggiamenti agatini di quest’anno è che il sindaco di Catania, Enrico Trantino, non sarà sulla Carrozza del Senato. Un cambiamento rispetto alla tradizione, che il primo cittadino ha spiegato con queste parole: “Voglio dare un segnale simbolico che ci sia sempre maggiore vicinanza delle istituzioni verso la città e i cittadini. E per questo lascerò che al mio posto sulla Carrozza del Senato siedano tre ragazzi delle scuole medie di Catania, premiati per gli elaborati scritti in favore della città di Catania”. I tre giovani studenti hanno ricevuto in premio anche una targa ricordo: i loro temi sono pubblicati sul sito santagatacatania.it.

Il percorso della Carrozza del Senato parte intorno alle 11 dalla corte di Palazzo degli Elefanti e arriva fino alla chiesa di San Biagio, detta anche chiesa di Sant’Agata alla Fornace. Lì ci sarà l’offerta della cera.

Sant’Agata 2024: il programma del 3 febbraio

Con la Carrozza del Senato inizia ufficialmente la festa di Sant’Agata a Catania. Una tre-giorni intensa, carica di momenti emozionanti tra fede e folklore. Prima dell’incontro dei fedeli con Agata, il 4 e il 5 febbraio, ci saranno altri eventi da segnare sul calendario e seguire.

Il 3 febbraio inizia con la sfilata della Carrozza alle 11 e la successiva offerta della cera dalla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace alla Basilica Cattedrale. E la prima giornata della festa di Sant’Agata non finisce qui: in serata è il momento dei fuochi d’artificio della “Sira o’Tri” in piazza Duomo. Quest’anno saranno un po’ più tardi (poco prima delle 22) e gli ingressi in piazza Duomo saranno contingentati (qui info viabilità e divieti), ma rimarranno sempre spettacolari e molto attesi. Seguirà il concerto dell’orchestra giovanile del Conservatorio: la novità è che assieme agli inni sacri, verranno suonati anche brani di artisti siciliani.