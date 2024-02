Catania pronta a Sant’Agata 2024: programma e come seguire la festa in diretta

Sant'Agata è alle porte e Catania è in festa: ecco tutto quello che c'è da sapere sui festeggiamenti agatini e come seguirli.

Sant’Agata 2024 è alle porte: Catania è pronta a riabbracciare la sua santa Patrona con un programma ricco di eventi, religiosi e cittadini.

Lo scorso anno è stato segnato dal “grande ritorno” della festa dopo lo stop determinato dalla pandemia e dalle relative restrizioni. Nel 2024 il focus è principalmente sulla sicurezza e sulla lotta a ogni forma di inciviltà che rischi di rovinare uno dei momenti più attesi dell’anno per i catanesi, entusiasti di “riabbracciare” l’amata Patrona Agata.

Di seguito i link, in aggiornamento, per guardare le foto e seguire i momenti più belli della festa di Sant’Agata del 2024:

Carrozza del Senato, 3 febbraio;

“Sira o’ Tri”, fuochi e concerto in piazza Duomo del 3 febbraio;

Messa dell’Aurora e uscita di Sant’Agata, 4 febbraio;

Salita dei Cappuccini e giro esterno, 4 febbraio;

Pontificale del 5 febbraio, giorno di Sant’Agata;

Festa di Sant’Agata del 5 febbraio, con il giro interno;

Salita di Sangiuliano e rientro in cattedrale, 6 febbraio.

Le novità e le misure di sicurezza

Il Comitato per la Festa di Sant’Agata ha reso noto sul sito ufficiale della festa www.santagatacatania.it il programma per la sicurezza. Eccolo di seguito:

Il documento riporta la capienza massima delle aree dove è previsto il passaggio della santa (principalmente piazza Duomo, nei pressi della Cattedrale, dove si svolgeranno i principali eventi) e anche le vie di esodo. La capienza massima in piazza è di 9mila persone. Ricordiamo che Sant’Agata è una delle tre feste religiose più importanti al mondo, seconda solo alla settimana Santa di Siviglia e al Corpus Domini di Cuzco in Perù. Si attendono, quindi, presenze da tutto il mondo, oltre a un pubblico di migliaia di persone in collegamento streaming e dall’App ufficiale.

Programma Sant’Agata 2024

La festa di Sant’Agata inizia ben prima del 3 febbraio. Già da fine gennaio, le candelore sfilano lungo le principali strade etnee. L’1 febbraio si entra nel vivo con il Concerto dedicato alla Patrona e, nel 2024, la rappresentazione teatrale “Agata, la Santa Fanciulla” nella chiesa San Nicolò all’Arena. Il 2 febbraio – giorno della festa della candelora – e la consegna della Candelora d’Oro da parte del sindaco di Catania, Enrico Trantino. Nel 2024, è stata assegnata al maestro d’arte e mecenate Antonio Presti per il suo impegno “per diffondere l’arte, la cultura e la legalità a Catania, soprattutto tra i più giovani del popoloso quartiere di Librino”.

Il 3 febbraio 2024 la festa di Sant’Agata entra nel vivo. Alle 11.30 esce la carrozza del Senato: quest’anno il sindaco Trantino non vi salirà, lasciando spazio ai giovani vincitori di un concorso. “Doveroso lanciare un messaggio da parte nostra, bisogna lasciare spazio ai giovani, per questo non salirò sulla Carrozza del Senato. Lo faranno tre giovani meritevoli”, ha detto il sindaco alla vigilia della festa. Seguiranno alle 12 l’offerta della cera dalla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace alla Basilica Cattedrale e in serata gli spettacolari fuochi in piazza Duomo (“I fuochi da Sira o’Tri“). Quest’anno, lo spettacolo pirotecnico slitta di orario: inizierà alle 22 circa.

Sant’Agata 2024, il programma dal 4 al 6 febbraio

Il 4 febbraio i fedeli possono “riabbracciare” Sant’Agata e inizia il suo giro per le vie di Catania. Ecco il programma dei tre giorni di festa, dal 4 al rientro del 6.

4 febbraio

Ore 4.30: Santo Rosario in Cattedrale;

Ore 5.15: Esposizione delle Reliquie di Sant’Agata

Ore 6: Inizia la Messa dell’Aurora

Ore 7-notte: le riflessioni di Monsignor Barbaro Scionti in piazza Duomo danno ufficialmente inizio al giro esterno di Sant’Agata (tappe in basso). Tra i momenti più emozionanti della giornata (e della nottata, prima del rientro in Cattedrale): i fuochi in piazza dei Martiri, la salita dei Cappuccini, la celebrazione dei Primi Vespri della solennità di Sant’Agata e il passaggio della santa lungo via Plebiscito e al “Fortino” (Piazza Palestro) e Porta Uzeda.

5 febbraio

Ore 8: Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia.

Ore 10.15: Inizia il corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale.

Ore 16: Santa Messa

Ore 17: Inizio del giro interno, che porta Sant’Agata lungo via Etnea. Tra i momenti

Dal 6 al 12 febbraio – Il rientro e l’Ottava di Sant’Agata

Il giro interno dura tutta la notte e, in genere, la festa di Sant’Agata si conclude il 6 febbraio con la Salita di Sangiuliano, la sosta davanti al convento delle Suore Clarisse – che dedicato un canto alla Patrona – e il rientro in Cattedrale, con il tradizionale messaggio di ringraziamento dell’Arcivescovo.

Il 12 febbraio – giorno dell’Ottava di Sant’Agata 2024 – si chiudono le celebrazioni. Alle ore 8 vengono esposte le reliquie della Santa, alle 14.30 si tiene la tradizionale messa per i Santi e gli ammalati e, infine, alle 19 si tiene la santa processione delle Sacre Reliquie in piazza Duomo con la partecipazione delle

autorità cittadine.

Sant’Agata, le tappe del giro esterno e del giro interno

Quante volte esce Sant’Agata?

Sant’Agata “esce” tradizionalmente due volte: il 4 febbraio per il giro esterno dopo la Messa dell’Aurora e il 5 febbraio per il giro interno. Nel giorno dell’Ottava, le reliquie fanno il giro di Piazza Duomo. Oltre alla festa di Sant’Agata di febbraio, infine, esiste la festa di Sant’Agata d’agosto: anche in quel giorno, i fedeli possono “abbracciare” – seppur solo in Cattedrale e in piazza Duomo – la Patrona.

Giro esterno Sant’Agata, le tappe

piazza Duomo

via Cardinale Dusmet

via Calì

via Vittorio Emanuele II

piazza dei Martiri

via VI Aprile

piazza Papa Giovanni XXIII (stazione)

viale della Libertà

piazza Iolanda

via Umberto

via Grotte Bianche

piazza Carlo Alberto

via San Gaetano alla Grotta

piazza Stesicoro

via Cappuccini

piazza San Domenico

via Santa Maddalena

via Plebiscito (nord)

via Vittorio Emanuele II

piazza Risorgimento

via Aurora

via Palermo

piazza Palestro

via Garibaldi

via Plebiscito (sud)

via Cristoforo Colombo

via Cardinale Dusmet

piazza Duomo

Giro interno Sant’Agata, le tappe (5 febbraio)

via Etnea

piazza Stesicoro

via Caronda

via Bertuccio

piazza Cavour

via Etnea

piazza Stesicoro

via Antonino di Sangiuliano

via Crociferi

via Santa Maria della Lettera

piazza Mazzini

via Garibaldi

piazza Duomo

Tra economia e fede, attesa a Catania per la festa

“La festa di Sant’Agata rappresenta un momento di rilancio che porterà migliaia e migliaia di turisti a Catania“: sono le parole di Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania, che – in un’intervista per QdS.it – parla della nuova visione turistica che il capoluogo etneo ha sviluppato anche grazie ai festeggiamenti di Sant’Agata, la terza festa religiosa più grande e attesa al mondo.

Sant’Agata, però, non è solo questione di “affari”: è una festa religiosa. Lo ha ribadito Monsignor Scionti, dichiarando: “La festa è esperienza cristiana, non una kermesse”. Per questo, in occasione di Sant’Agata 2024, le autorità religiose hanno voluto associare la figura della Santa Patrona a un altro personaggio di spicco della fede. Si tratta di Don Pino Puglisi, vittima di mafia, le cui reliquie sono state accolte a Catania proprio nel periodo dei festeggiamenti agatini.

Viabilità a Catania dall’1 al 6 febbraio

Durante i festeggiamenti e le celebrazioni di Sant’Agata 2024, in città a Catania saranno attive delle variazioni alla viabilità e di disposizioni per la sicurezza collettiva. Gli ingressi in piazza Duomo saranno limitati (9mila posti) e nei giorni successivi alla festa ci saranno delle limitazioni alla viabilità per la rimozione della cera.

Di seguito la nota diffusa dal Comune di Catania: “Sono vietati nella giornata del 3 febbraio, in piazza Duomo, piazza Università e nel raggio di 200 metri, la vendita e l’uso di materiale pirico e spray urticanti, e inoltre nelle giornate del 4, 5, 6 e 12 febbraio lungo il percorso del fercolo”.

“Nei giorni 3, 4, 5 e 12 febbraio, è vietata ai gestori di pubblici esercizi insistenti nelle zone del centro storico e lungo tutto il percorso del fercolo e siti e vie limitrofe, la vendita da asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro e lattine: il 3 febbraio dalle ore 18 alle 23 in piazza Duomo e altre vie che rientrino nel raggio di 200 metri dalla piazza; il 4 febbraio, da piazza Duomo e lungo tutto il percorso del fercolo; il 5 febbraio dalle ore 16 e fino al rientro della Santa patrona in Cattedrale; il 12 febbraio da piazza Duomo e lungo tutto il percorso del fercolo”.

Inoltre, il sindaco ha disposto – in occasione dei festeggiamenti di Sant’Agata 2024 – l’allontanamento delle bombole di GPL dalle zone in cui passa il fercolo, il divieto di occupazione temporanea del suolo pubblico con tavoli, sedie e altro che possa intralciare il percorso e il divieto di svolgimento del Mercatino delle Pulci di via Dusmet (spostato in piazza Carlo Alberto) nei giorni 4 e 11 febbraio.

Agata Ticket, per andare alla festa in metro

Infine, si ricorda che – per chi preferisse utilizzare i mezzi pubblici – è disponibile anche nel 2024 lo speciale “Agata Ticket“, un abbonamento che comprende, al prezzo speciale di 2,50 euro, 30 corse della Metropolitana nei giorni 1-2-3-4-5-6 febbraio 2024. che possono essere anche condivise. Questi gli orari:

Giovedì 1 febbraio – dalle 6:40 alle 22:30

Venerdì 2 febbraio – dalle 6:40 alle 22:30

Sabato 3 febbraio – dalle 6:40 alle 2

Domenica 4 febbraio – dalle 8:30 alle 2

Lunedì 5 febbraio – dalle 6:40 alle 2

Martedì 6 febbraio – dalle 6:40 alle 22:30

Dove seguire la diretta di Sant’Agata 2024

Tutto è pronto per Sant’Agata 2024, quindi ai devoti e ai fedeli che non possono assistere direttamente alla festa resta solo una domanda: dove e come seguire la diretta, in TV o sui social?

Per chi preferisse la televisione, c’è la tradizionale diretta dell’emittente televisiva Telecolor. Per gli amanti del web e dei social, invece, le alternative sono tantissime. Alcune sono pagine Facebook – “Sant’Agata Live”, “Pagina Sant’Agata” e “Devoti di Sant’Agata” -, altri siti web che si occupano d’informazione locale. Esiste perfino una App dedicata e ufficiale, disponibile nei principali store per smartphone e iPhone.

Tra i siti che seguiranno i momenti principali di Sant’Agata c’è anche QdS.it. Infine, si ricorda che i momenti delle celebrazioni religiose saranno seguiti e distribuiti anche online e sui social in diretta dall’Arcidiocesi di Catania.

